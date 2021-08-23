بنك السودان يسمح بالتمويل العقاري بعد توقفه سبع سنوات

الخرطوم 23 أغسطس 2021 ـ قرر بنك السودان المركزي السماح بالتمويل العقاري للأفراد والمؤسسات بعد توقف لسبع سنوات كما استثنى تمويل عمليات استيراد القمح من تركيز التمويل حتى نهاية 2021.
- مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم
واشترط البنك وفقاً لمنشور حول موجهات منح التمويل المصرفي الذي اطلع عليه سودان تربيون الأحد، ضرورة الحصول على الضمانات الكافية التي تخول للمصرف إدارة المخاطر.
كما قرر المركزي إجراء تعديلا على التمويل العقاري سمح بموجبه بالتمويل العقاري للافراد والمؤسسات عبر تشييد العقار شريطة أن يكون العقار مملوكا للعميل طالب التمويل.
كما سمح بالتمويل العقاري بغرض صيانة العقار وتقرر أن يكون التمويل عبر صيغتي المضاربة والمشاركة.
وفي 2014 أصدر البنك المركزي السوداني قرارا حظر بموجبه تمويل البنوك لشراء العقارات والأراضي.
وفي فبراير 2019 أصدر بنك السودان منشورا سمح بموجبه للمصارف بتمويل وتشييد العقارات وفقا لضوابط محددة وهي أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل طالب التمويل وأن يتم التمويل بصيغتي المقاولة أو الاستصناع أو أي صيغة أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يتم الاتفاق عليها بين المصرف والعميل.
كماحظر المنشور التمويل بغرض شراء الأراضي بما في ذلك الأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية.
وفي العام 2018 سمح بنك السودان المركزي للمصارف بمنح تمويل عقاري للمغتربين بالحصول على تمويل شراء أرض سكنية أو عقارات جاهزة أو تمويل تشييد مبان في جميع ولايات السودان في محاولة لجذب تحويلات ومدخرات المغتربين لكن تلك الخطوة لم تنجح وقتها.
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