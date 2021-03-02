بنك السودان يصدر ضوابط التعامل مع البطاقات المصرفية العالمية

الخرطوم 2 مارس 2021 – أصدر بنك السودان المركزي تعميما الى المصارف متضمناً ضوابط وإجراءات إصدار وقبول البطاقات المصرفية العالمية مثل (فيزا) و (ماستر) كارد وغيرها.

بنوك سودانية تحصل على ترخيص فيزا كارد

ووزع البنك المركزي، الثلاثاء، منشورًا إلى المصارف حوى ضوابط إصدار وقبول البطاقات المصرفية العالمية، وذلك بعد تخفيضه قيمة العملة الوطنية لـ 7 أضعاف في محاولة لإنهاء وجود سوق موازي للعملات وتشجيع التعامل المباشر مع البنوك.

وقال البنك المركزي، في المنشور الذي تحصلت عليه "سودان تربيون": "يصدر البنك المركزي ضوابط وإجراءات إصدار وقبول البطاقات المصرفية العالمية، وعلى البنوك الراغبة في التعامل بها الالتزام بالضوابط".

ومنح البنك المركزي المصارف السودانية إمكانية الحصول على تراخيص شركات تكنلوجيا المدفوعات العالمية، شريطة الحصول على موافقة مبدئية من البنك.

وتشمل تراخيص شركات تكنلوجيا المدفوعات إصدار بطاقات الخصم للأفراد والشركات والبطاقات مدفوعة القيمة للأفراد والشركات والهدايا وبطاقات ائتمان للأفراد والشركات، إضافة إلى قبول البطاقات على ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية.

وأشار المنشور إلى أن تغذية بطاقات العملاء يكون عبر التحويل من خارج السودان أو بالإيداع النقدي للعملات الأجنبية، على أن تستخدم في سداد قيمة المشتريات والخدمات في نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، علاوة على السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي.

وحدد البنك المركزي لحاملي بطاقات الخصم سقف يومي للسحب لا يتجاوز 5 آلاف دولار كما لا يجب أن يتجاوز السحب الأسبوعي حدود الـ 25 ألف دولار، أما البطاقات المدفوعة القيمة فأن السحب اليومي فيها ينبغي أن لا 500 دولار.