بنك السودان يعدل نسبة الهامش بين سعر شراء وبيع العملات الأجنبية

الخرطوم 10مايو 2021- أصدر بنك السودان المركزي منشوراً عدل بموجبه سعر البيع لكافة العملات القابلة للتحويل.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وتشهد الأسواق الموازية للعملات منذ أسابيع تراجعاً كبيراً في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية إذ تخطي سعر البيع للدولار الواحد 410 جنيهات.

وقرر المركزي احتساب سعر البيع لكافة العملات القابلة للتحويل بإضافة هامش ربح 0.75% كحد أقصى من سعر شراء العملة المعنية.

وأوضح المنشور الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" الإثنين " إنه في إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي وبغرض تفعيل دور المصارف في سوق النقد الأجنبي أصدر بنك السودان المركزي منشوراً للمصارف قرر بموجبه تعديل الفقرة (رابعاً -2) من منشور إدارة السياسات الخاص بسعر الصرف.

في الأثناء أعلن بنك السودان المركزي بدء عطلة عيد الفطر المبارك للعاملين بالجهاز المصرفي اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م وحتى الأحد 16 مايو 2021م، على أن يزاول العاملون أعمالهم صبيحة يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021م، وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية.

كما وجه بنك السودان المركزي مديري عموم المصارف إلى المتابعة مع المعنيين بمصارفهم للتأكد من تزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقود الكافية خلال العطلة.