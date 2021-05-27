بنك السودان يعلن عن مزاد ثان للنقد الاجنبي والجنيه يواصل التراجع القوي

الخرطوم 27 مايو 2021- أعلن بنك السودان المركزي عن تنظيم ثاني مزادات النقد الأجنبي الثلاثاء المقبل بينما واصلت العملة المحلية رحلة التراجع أمام سلة العملات الأجنبية في تداولات نهاية الأسبوع .
- مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم
وتعول الحكومة الانتقالية على مزادات النقد الأجنبي لتوفير موارد من العملات الصعبة لعمليات الاستيراد للحد من أنشطة الأسواق الموازية والوصول إلى استقرار سعر الصرف.
وأوضح بنك السودان المركزي فى تنوير صحفي اليوم أن حجم المزاد الثاني يصل 50 مليون دولار بمشاركة المصارف فقط إنابة عن عملائها.
ويمثل الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%
في الأثناء شهدت الأسواق الموازية تراجعا في قيمة الجنيه امام العملات الأجنبية.
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" الخميس فإن سعر البيع للدولار سجل 465 جنيها. وأشاروا الى أن الأسواق الموازية تشهد ارتفاعاً في حجم المضاربات ما ادى الى استمرار تدني قيمة الجنيه.
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