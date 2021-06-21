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بنك السودان يعلن قيام المزاد الخامس للنقد الأجنبي

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مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

الخرطوم 21 يونيو 2021 ـ أعلن البنك المركزي عن قيام مزاد النقد الأجنبي الخامس غدا الثلاثاء بمقر البنك إنفاذاً لسياسات بنك السودان للعام 2021 بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.

ويقتصر المزاد على المصارف فقط إنابة عن عملائها على أن يقدم العميل طلبا واحدا عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي.

وطلب البنك المركزي من كل مصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء، على ألا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي عند الإعلان عن المزاد.

وتقتصر الطلبات التى تقدم على عمليات استيراد السلع حسب ما هو محدد بقائمة سلع المزاد رقم 05/2021 المرفقة وتُقدم بحد ادنى 20,000 دولار للعميل الواحد ويتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء مثل 381.8000 جنيه للدولار.

واشترط توفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية في حساب العميل مقدم الطلب، بجانب توفر رصيد كافٍ بحساب المصرف بالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي يغطي قيمة المبلغ المطلوب شراؤه.

وأوضح أنه في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف يتم فرض غرامة على المصرف، وشدد أن تلتزم جميع المصارف بتقديم طلبات بأسعار عملائها.

ودعا لمراعاة الضوابط الأخرى الواردة في منشور إدارة السياسات الصادر في 20 مايو 2021 والخاص بآلية التدخل في سوق النقد الأجنبي عبر المزاد.

وأشار البنك الى أن حجم المزاد الكلي يبلغ 60 مليون دولار، وأن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%.



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