بنك السودان يقرر زيادة رسوم (المقاصة) والسحب النقدي ونقاط البيع

الخرطوم 4 يناير 2021- أجرى بنك السودان المركزي تعديلا على رسوم تحصيل الشيكات عبر نظام المقاصة الإلكترونية ورسوم خدمة السحب النقدي من الصرافات الآلية ورسوم الشراء عبر نقاط البيع.

بنك السودان

وبحسب منشور عممه البنك المركزي على المصارف اطلعت عليه سودان تربيون الاثنين فإنه "تم تعديل رسوم تحصيل شيكات المقاصة الإلكترونية لصالح شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية لتصبح مبلغ 25 جنية للشيك بدلا عن 3 جنيهات".

كما ارتفعت رسوم السحب النقدي من الصرافات الآلية في حال كان بطاقة العميل وماكينة الصراف الآلي لذات المصرف لتصبح 2جنيه إذا سحب العميل مبلغ 500 جنيه و4 جنيهات حال سحبه 1000جنيه و8 جنيهات عند سحبه ألفي جنيه.

وأوضح المنشور أن عملية التوزيع لتلك الرسوم تكون مناصفة ما بين البنك مالك الماكينة وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية "EBS".

ونوه المنشور الى انه حال كانت بطاقة العميل وماكينة الصراف الآلي يتبعان لمصرفين مختلفين فإن العميل وعند سحبة مبلغ 500 جنيه يسدد جنيهات ومصرفه جنيه واحد ليتم توزيع المبلغ الثلاثة جنيهات مناصفة بين البنك مالك الماكينة وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية.

كما أجرى المركزي أيضا تعديلا على رسوم خدمة الشراء عبر نقاط البيع لتصبح 5 جنيهات كحد أقصى يتم توزيعها بين مالك ماكينة نقطة البيع بواقع 3 جنيهات وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية جنيهان.

وأشار المركزي إلى أن تعديل رسوم تعرفة شيكات المقاصة الإلكترونية وطرفيات رسوم الدفع تأتي في إطار مراجعة وتعرفة خدمات الدفع الإلكتروني.