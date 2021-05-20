بنك السودان يقرر فتح بيع العملات الحرة لعملاء المصارف

الخرطوم 20 مايو 2021- أصدر بنك السودان المركزي قرارا بفتح بيع العملات الحرة لعملاء المصارف بغرض الاستيراد، في محاولة منه لخلق استقرار لسعر الجنيه السوداني، الذي يشهد تراجعا مريعا أمام سلة العملات الأجنبية.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وقرر بنك السودان المركزي التدخل في سوق النقد الأجنبي عبر المزادات ببيعه للبنوك التجارية من وقت لآخر وفقا لمتطلبات السوق ووفقا لضوابط معينة.

واشترط البنك المركزي ان يقدم العميل طلبا واحداً يحدد فيه الغرض من شراء العملات الحرة على ان يشمل الرمز الائتماني والرقم الضريبي. ويقدم المصرف المعني طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء على ان لا تزيد عن قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها البنك المركزي.

ونوه إلى أنه سيعلن عن مزادات بيع العملات الحرة على موقعه الالكتروني، على ان يكون ذلك قبل يومي عمل على اقل تقدير من تأريخ انعقاد المزاد ويتم تقديم طلبات البنوك من الساعة السابعة صباحا وحتى التاسعة على ان يعلن نتيجة المزاد عند الساعة التاسعة وخمسة دقائق.

كما نص القرار على ان يتم تحويل العملات الاجنبية الى الخارج وعدم تسليمها في الداخل، وفي حال فشل العميل في الاستفادة من المبلغ يقوم مصرف العميل بإعادة بيعه لبنك السودان المركزي بنفس السعر الذي تم شراؤه به.

وكشف المركزي عن أن جملة مشتريات المصارف والصرافات من النقد الأجنبي قد بلغت حتى الآن حوالي 1.2 مليار دولار بينما بلغت جملة الاستخدامات لمقابلة احتياجات العملاء المختلفة حوالي 760 مليون دولار.

واعتبر ارتفاع مشتريات النقد الأجنبي مؤشر أولى لنجاح سياسة توحيد سعر الصرف في إعادة تدفق الموارد من خلال القنوات الرسمية للجهاز المصرفي.

وأقر المركزي بأن هنالك عقبات لا زالت تقف أمام المصارف السودانية لاستعادة علاقاتها المصرفية مع مراسليها بالخارج.

وقال انه يعمل حالياً على تذليلها من خلال استيفاء المصارف والصرافات لمتطلبات التعامل المصرفي العالمي.

في الأثناء واصلت العملة المحلية التراجع أمام سلة العملات الأجنبية متزامنة مع زيادة حجم المضاربات وشح المعروض من النقد الأجنبي.

وابلغ متعاملون "سودان تربيون" انه جرى تداول الدولار الواحد الخميس بـ 435 جنيها مقابل 420 جنيها يوم الأربعاء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 112جنيها بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 114جنيها.