بنك السودان يكشف عن ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 69%

الخرطوم 13 سبتمبر 2021 ـ كشف بنك السودان المركزي عن زيادة كبيرة في إجمالي صادرات السودان إلى أكثر من 2 مليار دولار، بنسبة 69%، خلال الستة أشهر المنصرمة مقارنة بالعام السابق.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وظلت صادرات السودان تعاني من مشكلات هيكلية أفقدته مليارات الدولارات بسبب الفساد واتساع رقعة التهريب للذهب والمحاصيل خاصة الصمغ العربي.

وبحسب تقرير أصدره البنك المركزي أطلع عليه سودان تربيون الإثنين بلغت الصادرات 2.53 مليار دولار بزيادة، مليار دولارعن صادرات الستة أشهر الأولى من العام الماضي والتي كانت تعادل 1.49 مليار أي 69% زيادة عن صادرات العام الماضي.

وأوضح التقرير أن صادرات القطن خلال الستة أشهر من العام الحالي بلغت 92.9 مليون دولار مقارنة بـ 77.5 مليون دولار في 2020 أي بزيادة قدرها 20% فيما حقق الصمغ العربي 66.9 مليون دولار مقابل 46.9 مليون دولار خلال العام الماضي بزيادة قدرها 43%.

كما بلغت صادرات الفول السوداني 405 مليون دولار، مقارنة بـ 241.4 مليون دولار في العام 2020 بزيادة قدرها 68%.

ونوه التقرير إلى ارتفاع صادرات الضأن من 104.8 مليون دولار في العام الماضى 166.24 مليون دولار بزيادة قدرها 59% خلال الستة أشهر الماضية.

كما أشار إلى ارتفاع صادرات الأبقار من 2.4 مليون دولار في العام 2020 إلى 31.6 مليون دولار خلال العام الحالي، بينما ارتفعت صادرات الجمال من 38 مليون دولار إلى 121.1 مليون دولار بزيادة قدرها 218%.

ولفت إلى ارتفاع صادرات اللحوم إلى 83 مليون دولار بواقع 29 مليون دولار خلال العام 2020 بزيادة قدرها 185%.

كما حققت صادرات الذهب قفزة في الستة أشهر من العام الحالي حيث بلغت 1.014 مليار دولار مقارنة بـ 249 مليون دولار في 2020 بزيادة قدرها 244%.

وأفاد التقرير إلى انخفاض صادر حب البطيخ من 38.1 مليون دولار خلال العام الماضي إلى 35 مليون دولار حاليا بانخفاض قدره 8% كما انخفض صادر الأمباز "مخلفات عصر الزيوت" من 48.5 مليون دولار إلى 42.5 مليون دولار خلال العام الحالي بانخفاض قدره 13%.

وسجل صادر السمسم انخفاضا خلال الستة أشهر من العام الحالي بالغا 301 مليون دولار مقارنة بـ 454.3 مليون دولار في العام 2020 بانخفاض 34%.