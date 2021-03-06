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بنك السودان يوافق على إطلاق البطاقات العالمية لثلاث مصارف

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الخرطوم 6 مارس 2021 – أخطر بنك السودان المركزي، ثلاث مصارف في السودان، عن موافقته رسميًا على إطلاق خدمة البطاقات العالمية، على أن تقدم مصارف أخرى ذات الخدمة في الفترة المقبلة.

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مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

والثلاثاء، وزع البنك المركزي منشورًا إلى المصارف حوى ضوابط إصدار وقبول البطاقات المصرفية العالمية، وذلك بعد تخفيضه قيمة العملة الوطنية لـ 7 أضعاف في محاولة لإنهاء وجود سوق موازي للعملات وتشجيع التعامل المباشر مع البنوك.

وأعلن البنك المركزي، في منشورات إلى بنوك: الخرطوم وقطر الوطني والمال المتحد، حصلت عليها "سودان تربيون"، السبت؛ عن موافقته على إصدارها البطاقات العالمية مثل (فيزا كارد) و(ماستر كارد).

وطالبت منشورات البنك المركزي المصارف الثلاث بـ "أهمية الالتزام بضوابط وإجراءات إصدار وقبول بطاقات الدفع العالمية".

وفي المنشور الذي وزعه البنك المركزي على المصارف الثلاثاء الفائت، اشترط حصوله على موافقة مبدئية قبل الحصول على على تراخيص شركات تكنلوجيا المدفوعات العالمية.

وتشمل تراخيص شركات تكنلوجيا المدفوعات إصدار بطاقات الخصم للأفراد والشركات والبطاقات مدفوعة القيمة للأفراد والشركات والهدايا وبطاقات ائتمان للأفراد والشركات، إضافة إلى قبول البطاقات على ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية.

وحدد البنك المركزي لحاملي بطاقات الخصم سقف يومي للسحب لا يتجاوز 5 آلاف دولار كما لا يجب أن يتجاوز السحب الأسبوعي حدود الـ 25 ألف دولار، أما البطاقات المدفوعة القيمة فأن السحب اليومي فيها ينبغي أن لا 500 دولار.



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