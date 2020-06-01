بنك السودان يوجه المصارف بتطبيق برتوكول صحي للتعامل مع النقود

الخرطوم 1 يونيو 2020- أعلن بنك السودان المركزي عن تطبيق برتوكول صحي للتعامل مع النقود الورقية بصالات التعامل المباشر مع الجمهور في ظل انتشار جائحة كورونا.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وطالب المركزي في منشور تلقته "سودان تربيون" الاثنين بوضع إجراءات احترازية وتطبيق البرتوكول الصحي للحد من تفشي الوباء.

واكد على أهمية الاشراف المباشر بواسطة الادارة العليا من المصارف لتهيئة بيئة عمل معافاة من خلال التنظيف والتطهير.

وتعهد باتخاذ إجراءات عقابية حال عدم التزام المصارف بتنفيذ البرتوكول الصحي.

كما طالب بتعقيم أفرع المصارف بعد خلوها من الموظفين والعملاء وتنظيف الاسطح الزجاجية والرخامية والارضيات والماكينات مع توفير المعقمات للموظفين والعملاء.

وشدد المركزي على ضرورة تقليل الموظفين لتجنب التكدس داخل المكاتب وخلق مساحة كافية للتباعد على ان يتم تحديد العدد وفقا لحجم العمل مع ضرورة استثناء الموظفين الذين بلغ سن ال 55 عاما والذين يعانون أمراضا مزمنة فضلا عن استثناء الحوامل والمرضعات واللائي يقمن برعاية اطفال دون سن الخامسة.

ونوه إلى امكانية السماح لأي موظف قادر على أن يؤدي عمله من المنزل بكل كفاءة دون أن يؤثر على سير العمل ببقية الادارات بالقيام بالعمل من منزله.

وطالب بحث الموظفين على ارتداء الكمامات والحرص على غسيل الايدي لمدة اربعين ثانية وتجنب لمس الوجه.

وشدد على ضرورة وضع خطة تهدف الى تقليل من تواجد العملاء خارج وداخل البنك لتنفيذ الية التباعد الاجتماعي والتنسيق مع الشركات والموردين لتحديد أيام وأوقات محددة لتوريد أو استلام النقدية.

كما أكد على أهمية تطهير الاوراق النقدية بداخل حجرات تجهز لتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية حال توفرها للمصرف او استخدام المعقمات المخصصة مع استمرار التعقيم للخزنة واجهزة العد والفرز واماكن الاستلام.