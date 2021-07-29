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بنك السودان: 244 مليون دولار جملة مشتريات المصارف خلال 20 يوم

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الخرطوم 29 يوليو 2021 ـ أعلن بنك السودان المركزي عن وصول جملة مشتريات المصارف الى 244. مليون دولار خلال أقل من شهر.

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مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وخصص بنك السودان مبلغ 17.39.مليون دولار لـ 68 طلبا مستوفيا لشروط المزاد الثامن للنقد الأجنبي فيما بلغ إجمالي الطلبات المستلمة 30.06 مليون دولار.

وقال منشور لبنك السودان تلقته "سودان تربيون" الخميس إن “جملة مشتريات المصارف بلغ 244.3 مليون دولار خلال الفترة من 8 الى 28 يوليو بينما بلغت مبيعات المصارف 172.1 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وأضاف" حققت المصارف فوائض بلغت 72.2 مليون دولار الأمر الذي عكسته نتيجة المزاد الثامن".

كما بلغت قيمة المزاد 50 مليون دولار، بمشاركة حوالي 24 بنكا فيما بلغت الطلبات المقبولة 73.

وأشار البنك الى أن انتظام مزادات النقد الأجنبي ساهم في تقليل فجوة سعر الصرف مما انعكس إيجابياً على زيادة الموارد الذاتية للمصارف.

وينظم البنك المركزي مزادات النقد الأجنبي انفاذا لسياساته الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر الصرف.

في الأثناء شهدت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي استقرارا في ختام تداولات نهاية الأسبوع.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ "سودان تربيون" فإنه جرى تداول بيع الدولار بـ 450 جنيها والريال السعودي 120 جنيها والدرهم الاماراتي 121 جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 530جنيها.



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