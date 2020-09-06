بنك حكومي يرفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة عاملين فصلهم نظام البشير

الخرطوم 6 سبتمبر 2020 – قالت لجنة حكومية معنية بإعادة النظر في قضية المفصولين تعسفيًا من العمل في الخدمة الوطنية إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير؛ إن بنك أم درمان الوطني رفض تنفيذ قرار صادر من مجلس الوزراء بإعادة مفصولين للعمل في البنك.

رئيسة لجنة إعادة المفصولين

وقرر مجلس الوزراء إعادة 10 عاملين للخدمة في بنك أم درمان الوطني، بناء على توصية لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيًا في أبريل الفائت، حيث تعمل اللجنة المُشكّلة من مجلس الوزراء على إعادة اعتبار للعاملين بمؤسسات الحكومة الذين فُصلوا عن العمل بطرق تعسفية أثناء الحكم السابق.

وقالت اللجنة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "إنها تلقت تقريرا عن رفض إدارة بنك أم درمان الوطني تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة المفصولين وقررت الاتصال بمحافظ البنك المركزي لمعالجة هذا الأمر".

وقررت اللجنة إعادة 55 مفصول للعمل في بنك النيلين، مع تحسين معاش 34 آخرين تجاوزت أعمارهم الـ 65 عام، ودعت 11 مفصول لاستكمال بياناتهم للنظر فيها، مستبعدة طلب 41 شخص لعدم الاختصاص ورفضت 10 طلبات أخرى.

وأوصت اللجنة بعودة 104 من المفصولين للعمل في بنك النيل، وتحسين معاش 24 آخرين. كما أوصت بإعادة 15 للخدمة في مصرف البلد مع تحسين معاش مفصول واحد، وقررت إعادة 37 مفصول للخدمة في البنك العقاري وتسوية معاشات 154 آخرين.

وقال البيان إن اللجنة دعت لإعادة 46 من المفصولين للعمل في الشرطة السودانية لخطوط الأنابيب وتحسين معاش 83 آخرين. وطالبت بعودة شخص واحد للعمل في الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية. وأوصت بإعادة 52 للعمل في المؤسسة العامة للبترول مع تحسين معاشات 85 مفصول بعد ترفيعهم للدرجة الوظيفية لزملائهم في الخدمة.

وأشار إلى أن اللجنة قررت إعادة 3 أشخاص للعمل في شركة الجزيرة للتجارة والخدمات وتحسين معاش 41 من المفصولين. وطلبت بعودة 92 مفصول للخدمة في هيئة التربية للطباعة والنشر وتسوية معاشات 47 آخرين.

وأوصت اللجنة الحكومية بعودة 116 مفصول للعمل في شركة الحبوب الزيتية وتسوية معاشات 100 آخرين، كما دعت لإعادة 7 أشخاص للعمل في وزارة التربية والتعليم وتحسين معاشات 4 آخرين. ونادت بإعادة 29 مفصولين للعمل في وزارة الري والموارد المائية وتحسين معاشات مفصولان.

وقررت تسوية معاشات 994 من المفصولين من هيئة السكك الحديدة وتحسين الدرجة الوظيفية لـ 166 آخرين وعودة 36 شخص للعمل في الهيئة، كما قررت إعادة 133 مفصول للعمل في هيئة النقل النهري وتحسين معاشات 181 آخرين.

وقال البيان إن اللجنة أوصت بإعادة 25 شخص للعمل في الشركة الوطنية للحفر والاستثمار وتحسين معاشات 55 من المفصولين، وقررت تحسين معاشات 152 من المفصولين من الهيئة القومية للمياه الريفية.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من وزارة العدل رأي قانوني بشأن وضعية العاملين شركة بترودار بعد انفصال جنوب السودان.

وأعادت اللجنة آلاف من العاملين للخدمة في المؤسسات الحكومية في الفترة الفائتة بعد رفعهم مستندات تفيد إنهم فُصلوا من العمل تعسفيًا، كما حسنت من معاش آلاف آخرين.