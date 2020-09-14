بنك سوداني يحصل على توكيل من شركة تحاويل أميركية

الخرطوم 14 سبتمبر 2020- حصل بنك التضامن الإسلامي في السودان على توكيل من شركة "ويسترن يونيون" الأميركية للتحاويل المالية.

ويسترن يونيون

وقال مدير البنك عباس عبد الله عباس لـ " سودان تربيون" الاثنين إنه وقع فعلياً عقداً مع الشركة لتنفيذ التحاويل المالية لجميع انحاء العالم.

وبحسب عباس فإن "ويسترن يونيون" أبلغتهم عزمها اجراء التحاويل الواردة الى السودان من السعودية والامارات العربية مجانا دون أي رسوم تضمانا مع المتأثرين لكارثة السيول والفيضانات في السودان.

وأوضح أن الاتفاق يتيح لجميع العملاء بمختلف فئاتهم من طلاب وتجار وغيرهم تحويل اموالهم من والي السودان من اي منطقة في العالم بكل يسر وسهولة.

كما ان العميل يستلم تحويله بالعملة الحرة ودون اي رسوم تذكر من أي من فروع البنك المنتشرة عبر ولايات السودان المختلفة.

وتابع "كما انه يسهل من عملية دخول تحويلات المغتربين الي السودان".

واعتبر مدير بنك التضامن الاتفاق اختراقاً كبيراً في اتجاه تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية على السودان وقيود الحظر المصرفي مشيرا الى أن لاتفاق استغرق قرابة العام نسبة للإجراءات الطويلة قبل السماح بالتحويلات.

واثني عباس علي مبادرة الشركة الاميركية وتفاعلها مع ظروف السيول والفيضانات وعلى قرارها الخاص بإجراء التحويلات الى السودان الواردة من الامارات والسعودية.