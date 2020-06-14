بنك قطر و (ماستر كارد) ينفذان أول معاملة دولية في السودان باستخدام بطاقة الدفع الائتمانية

مجموعة بنك قطر الوطني

الخرطوم 14 يونيو 2020- أكملت مجموعة بنك قطر الوطني QNB الأحد تنفيذ أول معاملة دفع دولية في السودان باستخدام بطاقة "ماستركارد" العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع.

وبموجب هذه الشراكة، سيقوم QNB بإصدار وقبول بطاقات دفع تحمل علامة ماستركارد في السودان، مما سيسمح للمزيد من الأشخاص والشركات في جميع أنحاء الدولة بالاستفادة من طرق أكثر راحة وأماناً وسهولة لمعاملات الدفع المحلية والدولية.

وقالت مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB هبة التميمي في بيان إن هذه الشراكة تؤكد التزامنا بالاستثمار في قطاع المدفوعات في السودان وتطويره، بما يدعم النمو الاقتصادي للبلاد.

وستتيح الشراكة لعملاء QNB سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي على مستوى العالم، والتسوق عبر الإنترنت، والدفع لملايين التجار الذين يقبلون بطاقات ماستركارد حول العالم.

وأضافت التميمي بالقول " اننا نتطلع إلى تطبيق أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي ستعود بالنفع على عملائنا في السودان معربة عن سعادتها بالشراكة مع الجهات المعنية السودانية وشركة ماستركارد وتحقيق ما وصفته بالإنجاز الذي الهام".

وتعد مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو أول بنك في السودان يحصل على رخصة لإصدار البطاقات من ماستركارد.

وتشكل أول معاملة دفع دولية ناجحة تم تنفيذها باستخدام البطاقة مسبقة الدفع إنجازاً تاريخياً هاماً في إطار الخطط الاستراتيجية التي تعتمدها مجموعة QNB وشركة ماستركارد في السودان وقارة إفريقيا.

بدوره، قال الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في جنوب الصحراء الإفريقية راغاف براساد، "مع التعهد بإشراك مليار شخص في الاقتصاد الرقمي، تواصل ماستركارد العمل على فتح أسواق جديدة، وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات البديلة للتعاملات النقدية.

وأوضح البيان أنه في الوقت الذي يكافح فيه العالم انتشار فيروس كوفيد–19، باتت جهود رقمنة الخدمات المالية تساهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، في تزويد الأشخاص والشركات بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق الأمن المالي، وتطوير أعمالهم، والمساهمة في تحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن الشراكة مع مجموعة QNB ستمكن المزيد من الأشخاص في السودان من الانضمام لنظام الدفع المتبادل بين دول العالم، وستساهم في تطوير الشركات والأعمال التجارية محلياً".