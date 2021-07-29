بورتسودان تستقبل سفنا محملة بـ 87 ألف طن من القمح الأميركي

شاحنات مستعدة لتفريغ شحنتي قمح أرسلتها الولايات المتحدة لدعم السودان .. صورة لـ(سونا)

الخرطوم 29 يوليو 2021 ـ استقبل ميناء بورتسودان الخميس سفينتان محملتان بأكثر من 87 ألف طن متري من القمح أرسلته حكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وأوردت وكالة السودان للأنباء أن السفينة الاولى حملت الدفعة الثانية من المنحة الأميركية والبالغة 48 ألف طن متري وصلت الميناء وحظيت باستقبال من والي البحر الأحمر ومسؤولين أميركيين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر لم تسمه أن سفينة اخرى محملة بـ 39 ألف طن متري من القمح بدأت ايضا في تفريغ شحنتها التي تخص برنامج الغذاء العالمي WFP.

وكان البرنامج استقبل اواخر الشهر الماضي في بورتسودان سفينة محملة بـ 33,900 طن متري من الذرة الرفيعة الحمراء التي تبرعت بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشعب السودان لتلبية الاحتياجات الغذائية الإنسانية.

وقال البرنامج حينها ان تلك الحمولة هي جزء من أكثر من 284 مليون دولار من المساعدات الإنسانية التي قدمتها الوكالة الاميركية للتنمية الدولية هذا العام، إلى جانب 20 مليون دولار من القمح تم التبرع به لمعالجة النقص في السودان.

وأعرب شنقراي عن شكر وتقدير حكومة السودان للشعب الامريكي في دعم السودان وتعزيز جهود التحول الديموقراطي بالبلاد، مبينا ان ذلك يعد انجازا كبيرا في سفر ثورة ديسمبر المجيدة.

واشار المصدر ان جملة حمولة السفينتين بلغ 87000 طن متري بدأ تفريغها وتحميلها على الشاحنات مباشرة.

باور في الخرطوم

سامانثا باور

من جهة أخرى تبدأ المديرة التنفيذية للوكالة الاميركية للتنمية الدولية (المعونة الاميركية) سامانثا باور، زيارة رسمية للسودان، واثيوبيا في الفترة من 31 يوليو وحتى 4 أغسطس 2021 وفقا لتغريده نشرتها الوكالة في حسابها الرسمي مساء الخميس.

وكانت باور أكدت في لقاء اسفيري مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك مطلع يوليو الجاري وقوف الوكالة مع السودان في فترته الانتقالية.

وقالت إنها تحدثت مع رئيس الوزراء حول الدور الذي يمكن ان تقوم به الوكالة دعما للسودان حتي يتمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي و كيف يمكن لبلادها دعم السودان لبناء نظام ديمقراطي سلمي يستوعب كل السودانيين.