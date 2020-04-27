بومبيو يبحث هاتفيا مع البرهان ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم 27 أبريل 2020 – أجرى وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، الإثنين ناقشا فيه ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

مايك بومبيو

وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون"، أن بومبيو تناول في اتصاله مع البرهان" ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمساعدات الأميركية للسودان لمواجهة جائحة كورونا".

وأوضح البيان أن الاتصال الهاتفي تطرق إلى موقف السودان من مشروع القرار المتوقع من مجلس الأمن الدولي بشأن البعثة السياسية الأممية الى السودان لدعم السلام، بجانب التعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى الفترة الانتقالية والدعم المطلوب لها.

وأكدت الحكومة السودانية، الجمعة، أن أي نقاش حول إنشاء البعثة السياسية الأممية ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية، لن يكون مقبولا لدى الحكومة الانتقالية.

وتنتظر الخرطوم أن تقوم الولايات المتحدة بخطوة إيجابية في اتجاه إزاحة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أعقاب انتهاء تسوية قضية المدمرة الأميركية "كول" بدفع الحكومة السودانية تعويضات تصل قيمتها الى 70 مليون دولار لأسر الضحايا، بينما ينتظر التوصل الى تسوية مشابهة مع أسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام كخطوة أخيرة تفتح الباب أمام السودان لمغادرة لائحة داعمي الإرهاب الأميركية.