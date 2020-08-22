بومبيو يعتزم زيارة السودان في سياق جولة عربية تبدأ من اسرائيل

واشنطن 22 أغسطس 2020- نقلت وكالة "اسوشيتد برس" السبت اعتزام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التوجه الى السودان هذا الأسبوع ضمن جولة عربية لبحث السلام في المنطقة.

مايك بومبيو

ستكون هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية أميركي الى السودان منذ 15 عاما حيث قامت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس بزيارة في يوليو 2005 شملت الخرطوم والفاشر.

و يغادر بومبيو يوم الأح متوجها إلى إسرائيل والبحرين وعمان والإمارات وقطر والسودان، بحسب دبلوماسيين.

وأوردت الوكالة تطابق تصريحات ثلاثة دبلوماسيين أفادوا فيها أن بومبيو وكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير يخططان للقيام بزيارات منفصلة متعددة للدول لدفع التقارب العربي الإسرائيلي في أعقاب الحرب.

ويعتقد مراقبون أن زيارة الوزير الأميركي النادرة للخرطوم ستركز بشكل أساسي على تطبيع العلاقات مع اسرائيل خاصة انها تترافق مع جولة لبومبيو في عواصم وثيقة الصلة بعملية السلام في الشرق الأوسط.