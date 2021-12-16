بيان أميركي سعودي إماراتي بريطاني يدعو لمشاركة واسعة في (الإعلان السياسي)

اتفاق البرهان يواجه حملة رفض شعبية واسعة

الخرطوم 16 ديسمبر 2021 - دعت أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات لمشاركة جميع مكونات الشراكة المدنية - العسكرية لعام 2019، في الإعلان السياسي الذي يُصاغ حاليا بناء على اتفاق 21 نوفمبر الموقع بين رئيس الوزراء والقائد العام للجيش.

وحث بيان مشترك عن الدول الأربعة، الخميس؛ " على إحراز تقدم نحو الإعلان السياسي وإطار الشراكة الموعود في اتفاقية 21 نوفمبر، ونؤكد على أهمية دعوة جميع مكونات الشراكة المدنية - العسكرية لعام 2019 للمشاركة في عملية الحوار هذه".

وأضاف البيان، الذي تلقته "سودان تربيون"، إننا "نشجع التقدم نحو تشكيل حكومة مدنية تتألف من مستقلين. ونؤكد أيضًا على أهمية التوصل لخارطة طريق ذات مصداقية نحو الانتخابات في أواخر 2013 أو أوائل 2014".

وصاغ قادة في الحرية والتغيير إعلانا سياسيا، سُلم إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ تقول جماعة الميثاق الوطني إنه لا يمثلها وأعلنت عن شروعها في مشروع سياسي بديل، كما تقول أحزاب في الحرية والتغيير إنها غير معنية بهذا الإعلان بعد أن عزلها قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي عن المشهد السياسي.

وطرح ائتلاف الحرية والتغيير، الخميس، رؤية سياسية تتضمن تنظيم انتخابات نيابية بعد إسقاط الانقلاب، كما دعا إلى صياغة ميثاق يحكم العلاقة بين المدنيين والعسكر.

وطالب البيان الرباعي برفع حالة الطوارئ في المستقبل القريب، ورحبت الدول بتشكيل لجنة تحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.

وأعلن البيان دعم أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية لـ "شعب السودان وتطلعاته إلى أمة ديمقراطية مستقرة ومسالمة".

وأضاف: "نحن على استعداد لدعم جميع أولئك الذين يعملون من أجل التحول الديمقراطي في السودان".

وترفض لجان المقاومة الشبابية المستقلة أي حوار أو شراكة أو شرعية للانقلاب العسكري، منظمة بين الحين والآخر احتجاجات حاشدة تُطالب بمدنية السلطة ومحاسبة قادة الجيش على الانقلاب.

ترحيب روسي

إلى ذلك قال مجلس السيادة إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف، أعرب فيه عن تأييده التام للتوافق الذي تمّ في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي.

ونقل تصريح صحفي عن لابروف إن الرئيس فيلادمير بوتين أكد دعمه الكامل لـ "إنجاح فترة الانتقال وصولا لدولة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة".

وتدعم روسيا الانقلاب العسكري وقرارات قائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان.

وقال البرهان إنه يثمن دور الحكومة الروسية لدعمها المتواصل للسودان في كافة المجالات ووقوفها مع الخيارات الوطنية للشعب السوداني وحرصها على تنشيط الاتفاقيات الثنائية وتوسيع دائرة التعاون.