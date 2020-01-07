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تأجيل المؤتمر التشاوري لـ (مسار الشرق) بمفاوضات السلام السودانية

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الخرطوم 7 يناير 2020 - أعلن عضو مجلس السيادي السوداني، صديق تاور، الثلاثاء، تأجيل المؤتمر التشاوري الخاص بمسار الشرق في مفاوضات السلام، لمدة 3 أيام، ليعقد الثلاثاء المقبل، بعد أن كان مقررا التئام في 11 يناير الجاري.

وقال تاور في تصريحات صحفية، إن اللجنة المشرفة على المؤتمر التداولي لمسار شرق السودان في التفاوض قررت تأجيل عقد المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، بغرض توسيع مشاركة الولايات الشرقية.

وكشف عن تحديد يومي 14 و15 يناير الجاري، موعدا لانعقاد المؤتمر بالخرطوم.

ونوَّه إلى أن الاجتماع يأتي بهدف توضيح بعض المعلومات المتداولة، باعتبار أن المؤتمر ليس لمناقشة قضايا الشرق، بل لقاء تشاوري للمكونات بشرق السودان التي تشمل الإدارة الأهلية والقوى السياسية والمرأة والشباب، بالإضافة لقوى الحرية والجبهة الثورية".

وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلنت الوساطة بين الفرقاء السودانيين تعليق جلسات المفاوضات المنعقدة بعاصمة الجارة الجنوبية جوبا، لمدة 3 أسابيع.

وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، وهى : مسار دارفور، ومسار ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان. ‎

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير.



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