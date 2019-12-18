تأجيل تسليم رئيس الوزراء قائمة حكام الولايات إلى السبت

الخرطوم 18 ديسمبر 2019 – أرجع عضو تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير – التحالف الحاكم في السودان، محمد حسن عربي، تأخير تسليم رئيس الوزراء قائمة الولايات إلى تواجد معظم قادة المجلس المركزي بجوبا.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

وكان التحالف أعلن عن تسليم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قائمة حكام الولايات منتصف الأسبوع الجاري.

وقال عربي لـ "سودان تربيون"، الأربعاء، إن تأجيل تسليم رئيس الوزراء قائمة حكام الولايات لتواجد معظم قادة المجلس المركزي – أعلى سُلطة في التحالف – بجوبا، إضافة إلى إجراء مزيد من المشاورات حولهم.

والتحق بعض من قادة الحرية والتغيير إلى المباحثات التي يجريها المجلس السيادي مع قادة الحركات المسلحة، هذه الأيام، بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

ونفى عربي وجود أي خلافات حول قائمة حكام الولايات النهائية، المزمع تسليمها إلى رئيس الوزراء.

وسيكون الحكام الذين سيُعينهم رئيس الوزراء مُكلفون إلى الوصول إلى اتفاق سلام مع قادة الحركات المسلحة، بناء على اتفاق مسبق بينهم والمجلس السيادي.

ويحكم الولايات الآن قادة عسكريون، عينهم المجلس العسكري في أبريل الفائت، بعد أن أطاح بنظام الرئيس عمر البشير، انحيازًا للثورة السودانية، التي اندلعت أولى تظاهراتها في خواتيم العام الفائت.

ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية والموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؛ سُلطات رئيس الجمهورية ــ عدا المتعلقة بالجوانب السيادية، إلى رئيس الوزراء.

وتعاني الولايات من فراغ إداري كبير، كما تتكاثف الاتهامات للحكام العسكريين بالعجز عن إدارة المؤسسات بسبب افتقارهم لخلفية سياسية وإدارية.

والخميس، قال تحالف الحرية والتغيير أنه سيُسلم رئيس الوزراء مرشحًا واحدًا لكل ولاية، على خلاف ترشيحات الوزراء التي منحته أحقية المفاضلة بين ثلاث أسماء.