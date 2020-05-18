تأكيدات بإصابة رياك مشار وزوجته وحراسه الشخصيين بـ "كورونا"

مشار يصافح زوجته أنجلينا بالمرفق في جوبا يوم 16 مارس 2020.. رويترز

جوبا 18 مايو 2020- قال مكتب رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان في بيان الاثنين إن الاختبارات أثبتت إصابة مشار وزوجته أنجلينا تيني بفايروس كورونا.

وأضاف أيضا أن الاختبارات أثبتت إصابة” عدد من موظفي مكتبه وحراسه الشخصيين“بكوفيد-19".

وقال مشار في كلمة على التلفزيون الرسمي إنه سيبدأ عزلا ذاتيا لمدة 14 يوما في مقر إقامته.

وأعلن جنوب السودان عن 347 إصابة بالفيروس وست وفيات حتى الآن.

وكانت السلطات أعلنت الأسبوع الماضي عن تسجيل حالتي إصابة في مخيم خارج العاصمة جوبا مما أثار قلق موظفي الإغاثة الإنسانية من انتشار العدوى في المخيم المكتظ.

وقال جيمس رينولدز المسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب السودان في بيان” نشعر بقلق خاص إزاء رصد حالتي إصابة في المخيم هنا خارج جوبا. يعيش هنا عشرات الآلاف من النازحين. يعيشون في أوضاع مزدحمة للغاية“.

وأضاف أن إجراءات مثل التباعد الاجتماعي وتنظيف الأيدي بانتظام لن تتاح بسهولة في المخيم.