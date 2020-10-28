تأكيدات من القيادة الاماراتية لحمدوك بدعم اتفاق السلام السوداني

الخرطوم 28 أكتوبر 2020 - جدد قادة دولة الإمارات تأكيدهم الدعم لحكومة الانتقال لتنفيذ اتفاق السلام، الموقع بين السودان والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الجاري.
- عبد الله حمدوك
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، من نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد ومن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وقالت وكالة السودان للأنباء، الأربعاء، إن قادة الإمارات قدما التهنئة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمناسبة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وتوقيع اتفاق السلام.
وأشارا إلى أن الخطوتين تُعزز من إكمال إدماج السودان في المجتمع الدولي وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والمالي مع السودان.
ووقع الرئيس الاميركي دونالد ترمب في 23 أكتوبر الجاري، امرا تنفيذا برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، لكن القرار سيدخل حيز التنفيذ في ديسمير المقبل بعد إقراره بصورة نهائية من الكونغرس.
وقالت الوكالة الحكومية إن قادة الإمارات أكدا لحمدوك "دعمهما لجهود حكومة الفترة الانتقالية لتنفيذ اتفاقية السلام وتطوير العلاقات بين البلدين".
وعبّر رئيس الوزراء عن تقديره لقيادة دولة الإمارات في دعمها المستمر لبلاده.
وقال السودان إنه تسلم دفعة أولى من منحة إماراتية من القمح تبلغ 68 ألف طن، تقول الإمارات إنها جزء من مساعدات تعهدت بتقديمها إلى البلاد العام الفائت بقيمة 1.5 مليار دولار.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة، فاقمت الإجراءات الحكومية من حدتها، لكن الحكومة تقول إن هذه الإصلاحات ضرورية لتحسن الاقتصاد على المدى الطويل رغم قسوتها في الوقت الراهن.
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