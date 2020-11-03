تأكيدات من حزب الأمة باستقرار الوضع الصحي للصادق المهدي

الخرطوم 3 نوفمبر 2020- قال حزب الأمة القومي في السودان إن رئيسه الصادق المهدي يتعافى ووضعه الصحي مستقر بعد ان ادخل الى إحدى المشافي بدولة الامارات الثلاثاء.
- الصادق المهدي
وأفاد بيان للأمانة العامة أن المهدي أدخل المستشفى فور وصوله وباشر أطباؤه بكل ما يلزم من عنايةٍ ورعاية وأنه" بحالةٍ صحية جيدة، دون إعياء".
ونقلت طائرة إماراتية المهدي وعدد من أفراد أسرته في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء إثر تعرضهم لوباء كورونا الذي طال 21 من أفراد العائلة.
وكانت أنباء تحدثت الاثنين عن تعرض المهدي لانتكاسة بعد نقله الى مستشفى علياء الخاص بأم درمان حيث أظهرت الفحوصات اصابته بالملاريا ليتعرض بعدها الى مشاكل في التنفس دفعت ذويه لاتخاذ قرار بنقله الى الامارات رغم معارضته للخطوة.
وأكد بيان الأمان العامة أن "حالتُه مستقرة، وتمت السيطرة على أعراض الملاريا، دون ارتفاع في درجة الحرارة، وظلّ مستوى الأكسجين لديه مستقراً، ويتناول كلَّ أدويته وطعامَه بانتظام واستجابة، ويتحرك داخل غرفته بحرية، ودون مساعدة".
وأشار الى أن أبناء المهدي بشرى ومريم وضعا كذلك تحت العلاج من الأعراض، وأن حالتاهما مستقرتان.
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