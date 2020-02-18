 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 18 شباط (فبراير) 2020

تاور: النظام السابق وضع عراقيل أمام الشركات المستثمرة في قطاع التعدين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 18 فبراير 2020- حمل عضو مجلس السيادة صديق تاور النظام المعزول مسؤولية ما اسماه وضع العراقيل امام الشركات المستثمرة في مجال التعدين .

JPEG - 34.7 كيلوبايت
توقيع مذكرات تفاهم بين شركات سودانية وصينية 2 سبتمبر 2015 (وكالات)

وبدأ في الخرطوم الثلاثاء ملتقى ومعرض التعدين الدولي الخامس بمشاركة دولية واسعه شملت شركات من عدة دول بينها كندا والصين وروسيا واستراليا.

وقال تاور "ندرك ان كثير من الشركات التي كانت ترغب في الاستثمار عانت من سلوكيات النظام السابق من خلال الاجراءات المعقدة والسلوكيات الفاسدة ما جعل من الصعب عليها ان تستثمر في مناخ صحي".

واضاف "لولا الثورة لما توفر مناخ يساعد في استقدام الشركات الراغبة في الاستثمار مع حفظ حقوق الدولة والشركات والمجتمعات المحلية".

وأوضح أن كثير من الشركات المستثمرة في مجال التعدين كانت تشتكي من سلوكيات معقده خلال الحكم السابق.

واكد حوجة السودان إلى التعدين العميق الذي لا يستهدف السطح أسوة بتجارب كثير من الدول.

وقال إن تجارب بعض الشركات في استخدام التقنية الرخيصة في مجال التعدين اوجدت حالة من الجفوة بينها وبين المجتمعات المحلية.

ونوه الى ان التعدين الأهلي من الأنشطة غير المرحب بها والمهددة للبيئة لكنه ارتبط بمعاش الناس ما يتطلب إدارة خاصة وتحديد بدائل حتى لا يكون مهددا للثروات والبيئة

واكد تاور أن الملتقي ينعقد في مرحلة مختلفة من السنوات السابقة في مرحلة إنجاز أعظم ثورة في التاريخ الحديث بكافة تجلياتها ومظاهرها التي ابهرت السودانيين والعالم.

كما انها ساهمت في تغيير السلوك الاقتصادي والمجتمعي والمعاملات ما بين الدولة والشركات المستثمرة

وشدد تاور على أهمية التأهيل والتدريب والتوظيف في قطاع التعدين وتدريب الشباب وتأهيلهم حتى يحقق قطاع التعدين اهدافه وتحقيق الرضا للمجتمع المحلي.

من جانبه أعرب وزير الطاقة والتعدين، عادل علي أبراهيم عن أمله في أن يحتل القطاع دوره القيادي والريادي في الاقتصاد السوداني وأن يكون العام الجاري هو عام التعدين وعام الانطلاق.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل اشتم دقلو رائحة "انقلاب"؟! 2020-02-18 20:40:10 بقلم: خالد التيجاني النور (1) لا شك أن حالة غموض "غير خلاّق"، وعدم ارتياح باتت تخيّم على البلاد حول مجمل الأحوال السائدة، في غياب رؤية واضحة عن مآلات الوضع السياسي، وخطاب حكومي "أبكم"، مما يزيد الرهانات على سيناريوهات (...)

مخاطر في ساحات الثورة ...(١) 2020-02-17 09:04:37 بقلم : محمد عتيق اتفق الناس على أن ثورة ديسمبر ٢٠١٨ السودانية واحدةً من أهم ثورات العصر ، وأنها اتسمت بوعي كبير وبسلمية تامة سلاحاً ماضياً لها ، *وأنها وضعت حداً نهائياً للاسلام السياسي والانقلابات العسكرية في السودان (...)

في انتظار الضوء الاخضر الامريكي (2-2) 2020-02-17 05:47:09 بقلم : السر سيد أحمد قبيل مغادرته الخرطوم العام الماضي بعد انتهاء فترة عملة تحدث ستيفن كوتسيس القائم بالاعمال الامريكي السابق في أحدى الحفلات التي أقيمت وداعا له عن العلاقات السودانية الامريكية وعندما سأله البعض لماذا لا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.