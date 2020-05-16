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تاور يجدد التأكيد على انتفاء أي صراعات في لجنة الطوارئ الصحية

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الخرطوم 16 مايو 2020 – جدد عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية، صديق تاور، تأكيده عدم وجود أي صراع داخل اللجنة، واعتبر ما يثار في هذا الخصوص محض " حملة منظمة معلومة دوائرها ضد وزير الصحة".

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عضو مجلس السيادة صديق تاور

وثار جدل كثيف أواخر الأسبوع الماضي بشأن رفع توصية من بعض المسؤولين في مجلس السيادة والوزراء تدعو لإقالة وزير الصحة أكرم علي التوم، لكن المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح نفى أي اتجاه لاتخاذ هذه الخطوة مع اقراره بوجود ملاحظات على أداء الوزير المعني.

وقال صديق تاور في بيان توضيحي تلقته "سودان تربيون" السبت، "ليس هناك أي صراع من أي نوع داخل اللجنة التي تعمل بروح الفريق الواحد وانسجام تام واحترام متبادل بين الجميع، وهذا لا يعني الا تكون هناك اختلافات أثناء العمل ومن أجل العمل بين هذا وذاك، بل هي مطلوبة لضمان سلامة خطواتنا، وبالتالي فلا أساس لهذا الادعاء إلا إذا كان هناك غرض لمن يروجون له".

وأوضح أن اللجنة العليا للطوارئ تضم تمثيلا على درجة عالية لكل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالتصدي للجائحة في البلاد، من وزارة الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والتنمية الاجتماعية والصحة والخارجية وغيرها.

لافتا إلى أن الهدف يتمثل في إسناد وزارة الصحة في معركتها الكبيرة، لأن آثارها وتداعياتها لا تتوقف عند الطب والعلاج، وإنما تتعداها إلى المجتمع.

وأفاد تاور أن وزير الصحة تغيب عن اجتماعات اللجنة لأسبوع كامل دون أن يكلف من ينوب عنه، الأمر الذي كان له تأثيره على العمل.

وتابع "ومن الطبيعي أن يطلع رئيس اللجنة رئيس الوزراء لمعالجة هذه الحالة، خاصة وأنه حريص جدا ألا يتعثر عمل اللجنة لأي سبب، وطلب أن أقدم ملاحظاتي كتابة حتى يستطيع أن يتفاهم مع وزير الصحة بخصوصها".



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