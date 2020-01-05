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تجار العملة ينشطون بحذر والدولار يستقر عند 88 جنيها

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الخرطوم 5 يناير 2020- سجل سعر الدولار في السوق الموازي بالخرطوم الأحد 88 جنيها سودانيا وسط شح المعروض وزيادة كبيرة على طلب النقد الأجنبي ما دفع صغار التجار لمعاودة نشاطهم بحذر خشية التعرض للاعتقال بيد السلطات الأمنية.

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رزم من العملة السودانية (أب)

ورصدت "سودان تربيون" عودة التجار للعمل في وسط الخرطوم داخل "الأزقة" والطرق الفرعية لتفادي ترصد الشرطة التي اعتقلت العشرات الأسبوع الماضي.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فان اسعار البيع للدولار بلغت الأحد 88 جنيها للبيع فيما استقر سعر بيع الدرهم الإماراتي عند 24.30 جنيهاً، بينما بلغ البيع الريال السعودي 23.20 جنيهاً واليورو 97 جنيها.

واكد المتعاملون ان هناك حالة من التخوف وسط تجار العملة تجاه احتمال تجدد حملات السلطات عليهم وأوضحوا انها تستهدف صغار التجار فقط دون الكبار والذين يضاربون بمبالغ كبيره في الاسواق الموازية للعملات.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ (سودان تربيون) إن حالة من القلق تسود وسط التجار الصغار.

وتابع "أصبح العمل صعب لنا هذه الأيام ولا اتوقع ان تفلح الحملات في خفض أسعار العملات او تقليل الطلب عليها".

واشار الى ان كثير ممن كانوا ينتشرون بشكل علني في شوارع الخرطوم لا يستطيعون الآن الظهور كما السابق الا انهم يمارسون انشطتهم اعتمادا على الهاتف مع بعض العملاء.

وتوقع استمرار اسعار العملات الاجنبية في الارتفاع خلال الايام المقبلة بسبب الطلب المتزايد على العملات الاجنبية.

وتجددت حملات السلطات الأمنية السودانية على تجار العملة في وسط الخرطوم مساء الخميس الماضي بعد أن صدرت الاثنين أحكاما بالسجن على من أوقفوا أثناء عمليات العرض بالشارع العام.



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