تجدد المعارك على الحدود الشرقية والجيش يستعيد 20 ألف فدان من الاثيوبيين

مستوطنة "تيدي" الاثيوبية داخل الفشقة الصغرى .. (سودان تربيون)

القضارف 19 مايو 2021- استعاد الجيش السوداني الأربعاء مساحات زراعية جديدة كانت بيد المليشيات الاثيوبية على الحدود الشرقية، بعد اشتباكات شرسة.

وقالت مصادر عسكرية موثوقة لـ “سودان تربيون" إن القوات المسلحة وقوات الاحتياط تمكنت من استرجاع حوالي 20 ألف فدان بعد معارك قوية استمرت لساعات.

ودارت المعارك الحامية شرق منطقة سندس بمحلية القلابات الشرقية وشرق جبل طيارة.

واستعادت القوات المسلحة في سياق حملتها هذه خمس مستوطنات كان يسيطر عليها كبار المزارعين والمليشيات الاثيوبية منذ العام 1995.

وبحسب المصادر فإن المعارك العسكرية خلفت عشرات القتلى وسط المليشيات والقوات الاثيوبية.

الى ذلك توغلت مليشيات اثيوبية مسلحة داخل الأراضي السودانية بنحو خمسة كيلومترات في منطقة "مشرع الفرسان" بمحلية القريشة الحدودية التابعة لولاية القضارف واغتالت صيادا بعد ان قاوم محاولة لاختطافه.

وطالب عدد من المزارعين والرعاة والصيادين الجيش السوداني مجددا بالانتشار وتنظيم دوريات في المنطقة الوعرة الواقعة بين "ود ام توكل ولفة جنون قرب نهر الرهد وهي من المناطق التي ظلت تستغلها المليشيات الاثيوبية المسلحة وعصابات الشفتة في انفاذ عمليات السلب والنهب وقطع الطريق أمام حركة الرعاة والمزارعين والصيادين