تجدد حملات السلطات على تجار العملة وسط الخرطوم مع نهاية الاسبوع

الخرطوم 2 يناير 2020- تجددت حملات السلطات الأمنية السودانية على تجار العملة في وسط الخرطوم الخميس بينما بقيت الأسعار في السوق الموازي على ارتفاعها المصحوب بقلة المعروض وتزايد الطلب.

رزم من العملة السودانية (أب)

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن أسعار العملات الأجنبية لم تراوح مكانها اذ بلغ سعر البيع للدولار في ختام التداولات الخميس 87.5 جنيها، بينما سجل الريال السعودي 23 جنيها و23.3 جنيها للدرهم الاماراتي و96 جنيها لبيع اليورو.

واكد المتعاملون عدم حدوث أي تأثير على أسعار العملات بعد نشاط حملات السلطات بسبب حالة الطلب المستمرة على النقد الاجنبي لأغراض الاستيراد والعلاج بالخارج الى جانب حوجة المعتمرين.

وقال أحد التجار لـ (سودان تربيون) إن حملات السلطات بدأت على غير العادة مساء الخميس اذ كانت خلال الايام الماضية تتم خلال ساعات النهار.

وزاد "ربما قصدت السلطات مفاجأتهم" وقال إن العشرات من التجار طالتهم الحملات خاصة بالقرب من منطقة وسط الخرطوم.

واضاف "رأيت عددا من التجار على ظهر سيارات الشرطة عند منطقة المسجد الكبير وعمارة حراء وبرج البركة وسط الخرطوم".

وشنت السلطات الأسبوع الماضي حملات واسعه على تجار العملة في التقاطعات والطرق الرئيسية في وسط الخرطوم اسفرت عن توقيف نحو 60 منهم.

وعاود عدد من تجار العملة الظهور بحذر في وسط الخرطوم مع بداية الأسبوع الحالي.

وبحسب صحيفة (السوداني) الصادرة الاثنين فإن محكمة في الخرطوم أصدرت حكما بالسجن لمدة شهر ضد 25 من تجار العملة مع مصادرة الأموال بحوزتهم لصالح الحكومة بينما تم تبرئة أحدهم لعدم كفاية الأدلة.

وقالت الصحيفة إن شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية قدمت المتهمين للمحكمة عقب اكتمال التحقيقات معهم، وفقاً لبلاغ تحت المادة 5 من قانون النقد الأجنبي.

وكانت الشعبة شنت حملات مفاجئة على مدار يومين متتاليين نهاية الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط 60 تاجر بطرقات الخرطوم الرئيسية، يتعاملون في بيع وشراء العملات الأجنبية.

وقالت الشعبة إن الحملات جاءت على خلفية رصدها نشاطا مكثفا لمجموعات تمارس التعامل بالنقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي، بالبيع والشراء في الطرقات الرئيسية.