تجديد منع الطيران السوداني من التحليق في أجواء دول الاتحاد الاوروبي

طائرة تابعة لسودانير على مدرج مطار الخرطم الدولي

الخرطوم 20 ديسمبر 2021 - أكدت مصادر موثوقة في قطاع الطيران تجديد منع الطيران السوداني من التحليق في أجواء دول الاتحاد الأوروبي.

ودرجت المفوضية الأوروبية للطيران على إصدار لائحة سوداء سنوياً تمنع بموجبها عدد من الشركات الأفريقية و الأسيوية من التحليق في الأجواء الأوربية لأسباب تتعلق بشروط السلامة الجوية.

وقالت المصادر لـ "سودان تربيون" الاثنين إن هذه القائمة تجدد منذ 10 سنوات .

وأقعدت العقوبات الأمريكية وعدد من الأسباب الأخرى وَوجود السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب لسنوات شركات الطيران السودانية من التطور خاصة شركة الخطوط الجوية السودانية.

وأضافت يفترض أن تكون شركة بدر السودانية خرجت من هذه القائمة بعد السماح لها بالتحليق والهبوط في باريس العام الماضي وكانت تقل وفد حكومة السودان المشارك في مؤتمر باريس للاستثمار.

وكشفت شركة بدر للطيران الخميس الماضي عن اجتيازها بنجاح إتمام تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IOSA) المعترف به دوليا لتضاف إلى سجله المهم في صناعة الطيران.

ويُعترف بتسجيل الأيوسا (IOSA) على أنه أفضل معيار لدعم وتحسين مستويات سلامة الطيران العالمية، وهو معترف به دوليًا من قبل العديد من هيئات الطيران والمشغلين الدوليين باعتباره مثالاً للسلامة.

وتابعت المصادر بالقول إن الشركات السودانية لاتسير رحلات إلى اوربا كما أن بعضها متوقف عن العمل بشكل كامل.

ودعا مدير عام سلطة الطيران المدني فخر الدين عثمان، قيادات السلطة الإدارية والهندسية والفنية إلى العمل على تطوير الأداء وتحسينه المستمر، استعدادا للتدقيق الدولي على سلامة الطيران الذي تجريه منظمة الطيران المدني الدولي دوريا، على البلدان والمتوقع تنفيذه على السودان قريبا.

وحث عثمان في اجتماعه الذي ضم مساعديه ومديري الدوائر والإدارات برئاسة السلطة الخميس الماضي على تبني مبادرات من شأنها النهوض بقطاع الطيران، واعدا بدعمها وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذها، بحيث يكون العام القادم2022 عاما للتطوير وتجويد الأداء بالسلطة خاصة والقطاع عامة.

وتعد سلطة الطيران المدني هي الجهة المسؤولة عن تعزيز السلامة ورفع كفاءة الطيران المدني بتطبيق أفضل الممارسات والنظم الدولية في هذا المجال لتحقيق الغايات الوطنية.

وتداولت وسائل إعلامية خلال الأيام الفائتة أن المفوضية الأوروبية راجعت ، قائمة شركات الطيران التي لا تمتثل لمعايير السلامة الدولية وأصدرت مؤخراً قائمتها السوداء الجديدة للشركات الممنوعة من التحليق والهبوط في دول الاتحاد الأوروبي، شملت عدة دول، من بينها السودان.

ولا يُسمح لشركات الطيران المُدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق فوق دول الاتحاد الأوروبي، وفي بعض الأحيان يشمل المنع جميع شركات الطيران في دولة ما.