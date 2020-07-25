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تجمع المهنيين (الأصل) يقول إنه سيظل في الائتلاف الحاكم

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المتحدث باسم تجمع المهنيين اسماعيل تاج

الخرطوم 25 يوليو 2020 – قال تجمع المهنيين السودانيين (الأصل)، إنه سيظل في قوى الحرية والتغيير، وذلك في أول رد فعل على انسحاب التجمع (السكرتارية الجديدة) من الائتلاف الحاكم.

وحدث انشقاق لافت بين مكونات التجمع، بعد إعلان 6 كيانات رفضها عملية انتخاب سكرتارية جديدة في 10 مايو الفائت، قبل أن يقرر تجمع السكرتارية الجديدة تجميد نشاط هذه الكيانات.

وقال تجمع المهنيين السودانيين (الأصل)، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "سيظل تجمع المهنيين عضواً قيادياً وفاعلاً بتحالف قوى الحرية والتغيير ومُمثلاً في كافة هياكله، وداعمًا لمؤسسات الحكومة الانتقالية".

ووصف البيان تصرف السكرتارية الجديدة – التي سماها بمجموعة الاختطاف الحزبي – بسحب اعترافها من قوى الحرية والتغيير بأنه "مواصلة لمشروع التخريب الممنهج لمؤسسات حكم وقيادة الفترة الانتقالية، في الوقت الذي تنخرط فيه هذه المؤسسات للوفاء بمطلوبات إصحاح المسار وعلى رأسها إصلاح مؤسسة الحرية والتغيير من حيث التنظيم والتعبير عن كافة القوى الموقعة على الاعلان".

وأشار إلى أهمية تحمل كافة مكونات الحرية والتغيير مسؤولياتها في مهام الحكم الانتقالي.

وأضاف: "المعيب أن ينصرف التجمع عن أزمته الداخلية وضرورة العودة للقواعد واكتساب المزيد من شرعية التمثيل ليخطو نحو المزيد من تأزيم الأوضاع بصورة عامة".

وأكد البيان على دعمه انعقاد المؤتمر التداولي، الذي أعلنت قوى الحرية والتغيير رغبتها في اقامته خلال يوليو الجاري، بغرض هيكلة الائتلاف الحاكم.

ويضم تجمع المهنيين (الأصل)، كل من: لجنة الأطباء المركزية التحالف الديمقراطي، تجمع مهنيي الارصاد الجوية، تجمع المهندسين السودانيين، تجمع مهنيي الموارد البشرية السودانيين واللجنة التنفيذية لتجمع البيئيين السودانيين.

وتؤيد كيانات: رابطة الأطباء البيطريين ونقابة أطباء السودان الشرعية وشبكة الصحافيين السودانيين؛ السكرتارية الجديدة. فيما تقف كيانات: لجنة المعلمين، اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، تجمع ضباط الصحة، تجمع أساتذة الجامعات على الحياد.



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