تجمع المهنيين: تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم جريمة منظمة

هساي 5 فبراير 2020– قال متحدث رسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، إن تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم الدولي لا يعتبر تهريبا وإنما جريمة منظمة تضر بالاقتصاد القومي.

اسماعيل تاج يستمع الىعاملين ضمن حقل امتياز لشركة أرياب والي يمينه مدير الحقل .. صورة لـ (سودان تربيون)

وتحدث وزير المالية إبراهيم البدوي في 21 يناير الفائت، عن تهريب كميات من الذهب بمقدار يصل إلى 450 كيلو جرام يوميًا ــ نحو 25 مليون دولار.

وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع، إسماعيل التاج، في ندوة أقامتها شركة أرياب للتعدين، بمنطقة هساي شرقي البلاد، ليل الثلاثاء: "تهريب الذهب بوسائل متعددة، لكن أن يتم التهريب عبر مطار الخرطوم، فلابد من الوقوف عنده، لأنه جريمة منظمة مضرة بالاقتصاد القومي".

وأكد أن شركة أرياب يمكن أن تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، بعد عملها 29 عامًا في مجال التعدين. وأشار إلى أهمية ولاية وزارة المالية على المال العام منتقدًا استمرار امتلاك الأجهزة العسكرية لشركات، وأوضح أن تمدين الشركات سوف يعزز من الشفافية والحد من التعدي على المال العام.

وحث التاج العاملين في الشركة على بناء نقابة مستقلة ديمقراطية لتعمل على حمايتهم وتفاوض باسمهم جماعيًا لتحسين الرواتب، التي اشتكي العاملين من ضعفها.

وطالب العاملين الشركة بزيادة المال المرصود للمسئولية الاجتماعية وتنمية المنطقة، حيث تعاني المنطقة من نضوب المياه الجوفية التي كانت تُستخرج بالآبار، تقوم الشركة بتوفير لهم عبر استجلابها من مناطق بعيدة.

وقال مدير حقل الشركة بمنطقة هساي، عبد المنعم بلال، إن الشركة توفر (500) ألف دولار مخصصة لتنمية المنطقة، التي يوجد بها سبعة قرى، وأشار إلى أنها تذهب إلى حكومة ولاية البحر الأحمر.

وأوضح أن الشركة توفر تأمين صحي للعديد من أهالي المنطقة غير العاملين، إضافة إلى دعم الكادر الصحي والتعليمي بمبالغ شهرية لضمان استمرار في خدمة المنطقة.

وأكد بلال على التزام الشركة بإجراءات السلامة والاحتياطات المهنية للعاملين والأرض بخصوص استخدامها لمادة السيانيد في استخلاص الذهب حيث وضع مشمعات واقية لمنع تسربه.