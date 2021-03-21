تحديث خارطة المربعات النفطية في السودان وطرحها للاستثمار العالمي

الخرطوم 21 مارس 2021- اجرت وزارة الطاقة والنفط السودانية تحديثات على خارطة المربعات النفطية المنتجة بالسودان تمهيداً لطرحها للاستثمار.

خارطة توضح تقسيم المربعات النفطية في السودان

وتعول الحكومة الانتقالية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف المجالات خاصة مجال الطاقة بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال رئيس قسم الترويج بالإدارة العامة للاستكشاف والإنتاج النفطي محمد عبد الغني عوض طبقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه "سودان تربيون" الأحد إن عملية التقسيم تمت بطريقة علمية ووفق الأسس المتبعة أهمها اعتبارات الأحواض الرسوبية التي تحتوي على الاحتياطات النفطية والأعمال النفطية التي تمت في المربعات.

وتابع "جاء التقسيم ورسم الخريطة وفقاً للنظم وأعمال التخريط المساحية المتعارف عليها عالمياً وارتكزت في مرجعتيها على الكثير من التجارب السابقة والعالمية".

وتأتي الخطوة وفقا لتوجه الوزارة في تبني سياسات وإجراءات فاعلة في مجال الترويج وجذب المستثمرين للعمل في المربعات النفطية والفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما بعد انتهاء أمد بعض اتفاقيات المربعات النفطية وأيلولتها بالكامل للدولة.

وأصبحت بذلك جملة المربعات النفطية بالسودان 26 مربعا منها خمسة بحرية تغطي المياه الاقليمية والمناطق الساحلية للسودان في البحر الأحمر، و21 مربعا بريا تشمل ولايات السودان المختلفة.

وأشار المسؤول إلى أن هذه المربعات تضم مناطق تطويرية منتجة وأخرى استكشافية واعدة، مؤكداً طرح جميع المربعات للاستثمار الخالية منها والمنتجة بعد أن تم تحديثها لجذب كبرى الشركات العالمية في مجال النفط والغاز.

يشار إلى أن المربعات المنتجة في الوقت الحالي تتركز في مناطق حوض المجلد حيث أن بها 11 مربعا نفطيا تشمل أغلب مناطق الإنتاج والاحتياطي النفطي المكتشف.

كماتمت إعادة التقسيم بعض مربعاتها، بالإضافة إلى مربع 25 في حوض ملوط، وكذلك إعادة تقسيم مربعات البحر الأحمر، فيما تكاملت الخارطة ببقية المربعات في شمال ووسط السودان.