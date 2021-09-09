 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 9 أيلول (سبتمبر) 2021

تحذيرات من ارتفاع مناسيب فيضان النيل في شمال السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 سبتمبر 2021 ـ حذرت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية، الخميس، من ارتفاع متوقع في مناسيب فيضان نهر النيل شمالي البلاد، بينما ما زالت المناسيب حرجة في العاصمة الخرطوم.

JPEG - 28.2 كيلوبايت
يشهد السودان سنويا موجات من السيول والفيضانات تلحق دمارا بالقرى المحازية للنيل

واستمرت الايرادات العالية للنيل الأبيض عند الحدود الجنوبية في حدود 135 مليون متر مكعب في اليوم ما يعني استمرار التهديدات للقرى المشاطئة للنهر حتى الخرطوم.

وطبقا للبيان اليومي للجنة الفيضان فإن المناسيب الحرجة ما زالت تسجل في الخرطوم التي سجلت اليوم الخميس 17.25 متر أي أقل من أعلى منسوب سجل العام الماضي "17.66 متر".

كما سجل فيضان النيل بمدينة شندي في ولاية نهر النيل "شمال" 18.5 متر أي أقل من أعلى منسوب سجل العام الفائت بـ 13.76 متر.

واستمر نهر الدندر في ولاية سنار "جنوب شرق الخرطوم" في تجاوز منسوب الفيضان "13.50 متر" حيث سجل اليوم الخميس 13.76 متر.

وأكدت وزارة الري والموارد المائية تواصل التخزين بمجمع سدي أعالي عطبرة وستيت وخزان خشم القربة، شرقي البلاد، فضلا عن تصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 500 مليون متر مكعب في اليوم لحين اشعار آخر.

وشغلت الوزارة السدود كمصدات للفيضانات في محاولة لامتصاص أي خسائر محتملة خلال ذروة فيضان متوقعة في سبتمبر الحالي كما حدث السنة الماضية.

وطبقا لتوقعات لجنة الفيضان فإن قطاع الخرطوم شندي سيشهد ارتفاعا في مناسيب فيضان نهر النيل في حدود 4 سنتمترات فضلا عن ارتفاع في قطاع عطبرة مروي بـ25 سنتمتر وقطاع مروي دنقلا في حدود 4 سنتمترات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تعقيب على سلسلة مقالات اعادة التأسيس 2021-09-06 12:38:22 ادناه تعقيب عطا البطحاني على سلسلة مقالات اعادة التأسيس المنشورة الاسبوع الماضي الاخ العزيز السر سيد أحمد شكرا على سلسلة المقالات التى تجمع وتربط باقتدار ما بين القضايا الجوهرية والتحديات الانية أمام متخذى القرار. تابعت (...)

قيود الماضي ورهان المستقبل 2021-09-05 18:25:38 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق نفهم ، بل من الطبيعي ، بعد ثورة ديسمبر الجسورة ، أن نجد المجتمع السوداني وقد انقسم انقساماً حاداً بين مجموعتين : أقلية ضئيلة تمثل أركان النظام الساقط من الإسلامويين وحلفاءهم ، والثانية هي معسكر (...)

غناء الزنق، أو القونات: ما له، وما عليه! 2021-09-04 18:42:46 صلاح شعيب استشرى منذ حين نوع من الغناء الجديد في الوسط الفني مشابها لطقس الراب الأميركي الذي خلق ذات الجدل الذي يثيره السودانيون الآن حول شكل هذا الغناء، وتركيبته اللحنية، وموضوعاته، أو لغته الشعرية. وبمثلما أن الطبقة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.