تحذيرات من انهيار مشروع (السوكى) الزراعي بوسط السودان

الخرطوم 12 ديسمبر 2021- حذرت مبادرة تأهيل مشروع هيئة السوكى الزراعية من انهيار المشروع في وقت قريب بينما أعلنت فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب مشكلات في الري.

قناة ري في مشروع الجزيرة بأواسط السودان

ومشروع السوكى الزراعي أسس في السبعينات وهو أحد المشروعات التنموية الأربعة في السودان إلى جانب مشروع الجزيرة و الرهد وحلفا إلا انه شهد إهمالاً كبيراً في عهد النظام المعزول .

وقالت المبادرة إن المشروع شارف على الانهيار بسبب مشكلات عديدة أهمها مشكلة الري التي تمثل نحو 65%.

وقال رئيس المبادرة عمر هاشم إن الموسم الزراعي الحالي محصلته "صفر" دون أي نتائج بسبب تعطل المضخات التي تعمل بنسبة 50 % فقط من كفاءتها وان المشروع في طريقه للانهيار.

وشدد المسؤول الذي كان يتحدث الأحد في مؤتمر صحفي حول مشكلات العطش ومهددات انهيار المشروع على أن إعادة تأهيل المشروع يتطلب توفير 30 مليون يورو بناءا على دراسات أجريت للمعالجة الجذرية.

وطالب الحكومة ممثلة في رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء بمعالجة أمر المشروع بتخصيص ذلك المبلغ في موازنة العام 2022م

وأضاف إن وزارة الري أبلغتهم بعدم زراعة الموسم الصيفي المقبل بالمشروع حال استمرار مشكلات الري كما هي عليه حاليا .

وتابع "في حال عدم مقدرة الحكومة على توفير المبلغ وتغيير مضخات الري والبنيات التحتية عليها توفير ضمانات من بنك السودان المركزي للحصول على التمويل من بيوتات التمويل الخارجية".

وتوقع أن يكون العائد من توفر الـ30 مليون يورو نحو 200 مليون يورو من زراعة القطن والذرة وفول الصويا فقط خلال موسم واحد فقط .

وكشف رئيس المبادرة عن مديونية للشركة الإفريقية بلغت 620 مليون جنيه لدى الشركات الممولة لصغار المزارعين بما يعادل 28 مليون يورو من 107 ضامن تم حبس 2 منهم حتى الآن بسبب عجز المزارعين عن السداد وان هناك ضامن لشيك بـ40 مليار جنيه .

وبلغت مساحة المشروع التصميمية عند إنشائه 90 ألف فدان توسعت في السنوات الأخيرة إلى أن وصلت إلى 130 ألف فدان إذ يعيل المشروع 700 ألف مواطن حالياً.

وانتقد هاشم وزارة المالية للتباطؤ في إنقاذ المشروع وقال هناك مطالبة من قبل وزارة الري للمالية بتوفير مبلغ 157 ألف دولار لصيانة الأعطال بالمشروع منذ العام 2017م تمت الاستجابة لها خلال العام الحالي بعد تضاعف الأعطال بنحو 10 مرات وتراجع قيمة المبلغ.

بدوره قال نائب رئيس المبادرة محمد طاهر شيخ البدوي إن الغرض من إنشاء مشروع السوكى في ولاية سنار كان تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل لكنه تدهور بشكل كبير خلال السنوات الماضية.