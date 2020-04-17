(تحرير السودان) بقيادة مناوي ترحب بانضمام حركات جديدة للتفاوض

الخرطوم 17 أبريل 2020- رحبت حركة تحرير السودان بزامة مني أركو مناوي الجمعة بضم فصائل جديدة الى عملية التفاوض الجارية حاليا في جوبا للوصول الى اتفاق سلام شامل.

مني أركو مناوي في صورة تعود الى 9 مارس 2014 (سودان تربيون)

وكانت الحكومة السودانية بعثت الخميس بخطاب الى الجبهة الثورية حول كيفية انضمام حركات دارفور الموجودة بجوبا للمفاوضات.

وتقدمت حركات دارفورية غير منضوية تحت لواء الجبهة الثورية بطلب للالتحاق بالتفاوض الجاري حاليا وهي التحالف السوداني بقيادة خميس عبد الله أبكر (خمسة عشر فصيلاً) وحركة جيش تحرير السودان بقيادة احمد ابراهيم يوسف (كازسكي).

وقال أمين الإعلام في حركة تحرير السودان نور الدائم طه إنهم تسلموا كبقية الحركات خطابات عديدة من رؤساء الفصائل المسلحة في دارفور، بشأن رغبتهم في الانضمام إلى مسار دارفور بمنبر جوبا.

ورحب في بيان تلقته "سودان تربيون" الجمعة بكل الفصائل التي ابدت رغبتها في الالتحاق بمنبر جوبا، وناشد شركاء السلام للاستفادة من التجارب السابقة بضرورة إشراك القوى الرئيسية والفاعلة في الإقليم في العملية السلمية الشاملة.

وأثنى على رغبة هذه الحركات التي قال إنها تأتي تعضيدًا لمواقف حركة تحرير السودان المعلنة بأهمية شمول الاتفاق لكافة الأطراف، حتى توقف الحرب وتطوي صفحته للأبد وتفتح أفاقا للممارسة الديمقراطية.

وتابع "تؤكد الحركة أن السلام الشامل ينبغي ألا يستثني أحداً، ويجب أن تظل أبوابه مفتوحة لكل الراغبين في الدخول إليه".

وشدد طه على أن السلام الذي تنشده حركته ليس للوظائف وإرضاء الذات بل شاملًا يخاطب جذور الأزمة ويسع مواعينه الجميع.