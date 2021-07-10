 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 10 تموز (يوليو) 2021

(تحرير السودان) بقيادة مناوي تُخرج دفعة من المقاتلين للمشاركة في حماية المدنيين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 53.4 كيلوبايت
دفعة من قوات حماة السلام التابعة لحركة مناوي

كرنوي 10 يوليو 2021 - خرجت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، دفعة جديدة من المقاتلين تضم ضباط وضباط صف وجنود، أطلقت عليها "حُماة السودان".

وفي 5 يوليو الجاري، أصدر رئيس مجلس السيادة مرسوم يقضي بتشكيل اللجنة العليا المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية المعنية بعمليات دمج وتسريح مقاتلي الحركات الموقعة على اتفاق السلام.

وقالت وكالة السودان للأنباء، السبت، إن حركة تحرير السودان "خرجت دفعة جديدة مناط بها المشاركة في حماية المدنيين وتأمين عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم".

وجرى تخريج الدفعة الجديدة بمعسكر عد الخير بمنطقة كرنوي التابعة لولاية شمال دارفور.

وتحدثت القائد العام لقوات الحركة، الفريق جمعة محمد حقار، في مراسم تخريج الدفعة 24 "حُماة السودان" التي تضم ضباط وضباط صف وجنود.

وقال حقار إن الحركة حريصة على التعاون "مع القوات الأمنية الأخرى على المساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في كل ربوع السودان".

وأضاف: "القوات المتخرجة ستسهم بصورة كبيرة في القوات المشتركة لحماية المدنيين وتأمين مناطق العودة الطوعية للاجئين والنازحين".

ومقرر نشر قوة عسكرية لحفظ الأمن في إقليم دارفور، قوامها 20 ألف جندي، تضم القوات النظامية ومقاتلي الحركات الموقعة على اتفاق السلام بعد إعادة دمجهم في الجيش والدعم السريع وقوات الشرطة.

ووقعت حركة تحرير السودان ضمن تنظيمات الجبهة الثورية، على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 3 أكتوبر 2020.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مبادرة حوض النيل (4) 2021-07-11 14:44:27 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 وُصِفت مبادرة حوض النيل بأنها شراكة حكومية دولية لدول حوض النيل العشر وهي بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، (...)

قرنيت سلبونا.. أزمة الشرق المفتعلة 2021-07-11 06:38:01 بقلم : أمير بابكر عبدالله منذ أيام وأنا احاول الوقوف على تفاصيل ما يجري داخل مدينة بورتسودان والبحر الأحمر عموما والتأكد من المعلومات المتواترة، متجاوزا الوقوع في شرك الظاهر الذي تثيره منصات التواصل الاجتماعي، والذي ينحو (...)

خطوة أخرى في التعاون النيلي: إنشاء التكونايل (3) 2021-07-10 07:09:04 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 بعد نهاية الفترة الثانية لمشروع الهيدرميت في عام 1982، استمر العمل في المشروع بدعم من الدول المشاركة حتى عام 1992. وفي ديسمبر من ذلك العام قرر (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.