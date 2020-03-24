(تحرير السودان) تؤجل طرح مبادرة مؤتمر السلام بالداخل بسبب كورونا

الخرطوم 24 يناير 2020 - أعلن متحدث رسمي باسم حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، عن تأجيل طرح مبادرة مؤتمر السلام بالداخل، بسبب القيود التي فرضتها الدول للحد من تفشي فايروس كورورنا.
- عبد الواحد نور
ورفضت الحركة الدخول في مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة، معلنة طرح مؤتمر سلام داخل البلاد يضم كل السودانيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، محمد الرحمن الناير، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدول للحيلولة دون انتشار فايروس كورونا، فرضت على الحركة تأجيل إعلان مبادرة السلام بالداخل".
وأبدى الناير أسفه على تأجيل إعلان المبادرة، معتذرًا للشعب السوداني والقوى السياسية والمدنية والدينية ولجان المقاومة على هذا التأجيل.
وأكد المتحدث جدية الحركة في طرح المبادرة، التي يتوقع حال قيامها أن يتوصل السودانيين عبرها إلى سلام شامل مستدام.
وقال الناير: "نجدد حرصنا التام في إعلان المبادرة في أقرب فرصة ممكنة، بعد تحسن الظروف الإنسانية التي يعيشها العالم، ورفع القيود والإجراءات الاستنثائية التي فرضها واقع التعامل مع وباء كورونا".
والاثنين، اقترحت حركة العدل والمساواة بزعامة بخيت دبجو، قيام مؤتمر سلام في الداخل يشارك فيه كل السودانيين.
أخر الآراءبين الشعب وأعدائه 2020-03-23 15:50:25 بقلم : محمد عتيق يرتبك المراقب للساحة السياسية في السودان أمام سيل البيانات والبيانات المضادة ، التصريحات والتصريحات المناقضة التي تمور في أنحائها ، ثم بدعوات التظاهر والتظاهرات الفعلية التي تجري في ساحاتها وشوارعها .. (...)
طريق مسدود، فما البديل؟ 2020-03-22 18:12:20 بقلم : خالد التجاني النور (1) تزايدت في الآونة الأخيرة على نحو مثير للقلق حمى التصريحات وحرب البيانات بين مكونات قوى الحرية والتغيير في قضايا شتى ازدحمت بها الأسافير المفتوحة على مصاريعها لتلقفها على عجل دون أن يُتاح (...)
تأجيل أم تعجيل!! 2020-03-21 23:30:04 بقلم : خالد التيجاني النور (1) الاهتمام الفائق الذي أبدته الحكومة بشأن الطوارئ الصحيةعلى خلفية جائحة كورونا، أمر محمود وجهد مقدر، وهي مبادرة في محلها سواء من ناحية سرعة الاستجابة لمواجهة هذا التحدي في وقت مبكر تحسباً، (...)
المزيد