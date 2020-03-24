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(تحرير السودان) تؤجل طرح مبادرة مؤتمر السلام بالداخل بسبب كورونا

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الخرطوم 24 يناير 2020 - أعلن متحدث رسمي باسم حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، عن تأجيل طرح مبادرة مؤتمر السلام بالداخل، بسبب القيود التي فرضتها الدول للحد من تفشي فايروس كورورنا.

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عبد الواحد نور

ورفضت الحركة الدخول في مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة، معلنة طرح مؤتمر سلام داخل البلاد يضم كل السودانيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، محمد الرحمن الناير، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدول للحيلولة دون انتشار فايروس كورونا، فرضت على الحركة تأجيل إعلان مبادرة السلام بالداخل".

وأبدى الناير أسفه على تأجيل إعلان المبادرة، معتذرًا للشعب السوداني والقوى السياسية والمدنية والدينية ولجان المقاومة على هذا التأجيل.

وأكد المتحدث جدية الحركة في طرح المبادرة، التي يتوقع حال قيامها أن يتوصل السودانيين عبرها إلى سلام شامل مستدام.

وقال الناير: "نجدد حرصنا التام في إعلان المبادرة في أقرب فرصة ممكنة، بعد تحسن الظروف الإنسانية التي يعيشها العالم، ورفع القيود والإجراءات الاستنثائية التي فرضها واقع التعامل مع وباء كورونا".

والاثنين، اقترحت حركة العدل والمساواة بزعامة بخيت دبجو، قيام مؤتمر سلام في الداخل يشارك فيه كل السودانيين.



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