(تحرير السودان) تتهم القوات الحكومية بشن هجوم جديد في جبل مرة

الخرطوم 31 يناير 2021 – قالت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، إن مليشيات حكومية هاجمت، الأحد، منطقة طوه شلال شرق جبل مرة، وهي من المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة.
- موقع يخضع لسيطرة حركة تحرير السودان في جبل مرة
وتتبادل الحركة والجيش السوداني الاتهامات، حيث يدعي كل طرف أن قوات الآخر تهاجمه، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار من الطرفين.
ويعد هذا الاتهام الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث قالت ذات الحركة الاثنين الماضي إن مليشيات حكومية تستغل سيارات دفع رباعي وجمال وخيول هاجمت مناطق "دبة نايرة وكيبي وروقولا ومرأ وفلوجة" بشرق بجبل مرة.
وقال المتحدث العسكري للحركة، وليد محمد أبكر (تونجو)، في بيان، تلقته "سودان تربيون " الأحد إن المليشيات الحكومية المتمركزة بمنطقة فلوجة "شنت هجوماً غادراً على منطقة طوه شلال شرق جبل مرة".
وأشار إلى أن قوات الحركة تصدت لـ “العدوان بكل بسالة وإقدام، واستطاعت دحر المليشيات المعتدية وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وما تبقي من فلولهم فروا هاربين تاركين قتلاهم في أرض المعركة".
وكشف تونجو عن مقتل 17 عنصر من قوات المليشيات وجرح 23 آخرين، ولم يتيسر لـ “سودان تبيون" الحصول على تعليق من الجيش السوداني حول هذه المزاعم
وقال المتحدث إن حركة تحرير السودان استلمت 7 مدفع رشاش و3 مدافع "أر بي جي 7" و11 بندقية كلاشنكوف و13 صندوق ذخيرة مختلفة الأنواع.
وأضاف: " ما تقوم به المليشيات الحكومية من استفزازات وهجمات متكررة على مناطق سيطرة الحركة منذ 2018 لن يساعد في تحقيق السلام والاستقرار في السودان عامة وفي إقليم دارفور بصفة خاصة".
وحذر تونجو حكومة الانتقال من مما وصفه بـ “اللعب بالنار وإشعال حرب شاملة لا تستطيع دفع فاتورتها"، مشيرًا إلى أن الهجوم المتكرر قد "يدفع الحركة إلى إعادة النظر حول قرار وقف العدائيات من جانب واحد".
أخر الآراءكوهين والبرهان ضد الارهاب !! 2021-01-31 19:10:38 بقلم : محمد عتيق المخاطر التي انتصبت أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تؤكد أنها بالفعل ، وضمن علامات ومعطيات أخرى ، من الثورات العملاقة ، ذلك أن التحديات أمام حركات التغيير الكبرى في التاريخ تتناسب وتتسق معها في القوة والحجم ، (...)
يعود الوحش حينما لا يجد ما يخيفه..! 2021-01-29 21:27:38 مني أركو مناوي مما يُحكى في الأحاجي الشعبية القديمة، أن ثعلباً تمكن من خداع نعام فقتله وارتدى جلده وجاء به لحيوانات الغابة بشكله الغريب غير المألوف، فهابته حيوانات الغابة وقدمت له أطيب الطعام ثم جعلوه ملكاً للغابة ظناً (...)
فتّش من يُغيًب دولة القانون؟! 2021-01-29 08:38:36 بقلم : خالد التيجاني النور (1) والبلد" تتكاثر فيها الزعازع وتتناقص الأوتاد" التوصيف الدقيق للراحل د. منصور خالد في تشخيص الحالة السودانية، فهل هي مجرد صدفة توايد حدوث هذه الاضطرابات التي باتت تشد وطن منهوك من أطرافه ومن (...)
المزيد