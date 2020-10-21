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(تحرير السودان) تدين مقتل 12 شخصاً على يد قوات عسكرية بـ(قريضة)

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الخرطوم 21 أكتوبر 2020 – استنكرت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مقتل 12 شخصاً على يد قوات عسكرية، بمنطقة قريضة التابعة لولاية جنوب درفور، بذريعة لبس الكدمول.

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أهالي بلدة (جوغانة) بقريضة في جنوب دارفور يدفنون قتلاهم بعد مواجهات مع رعاة ـ 8 نوفمبر 2016

وتمنع السلطات الحكومية المواطنين في إقليم دارفور ارتداء الكدمول، وهو لثام يُوضع على الوجه لتغطية غالب الملامح للحيلولة دون فرار وتخفي مرتكبي الجرائم.

وقُتل 12 شخصاً أحدهم يتبع للقوات النظامية وجرح 38 آخرين، أثناء حملة حكومية لمنع لبس الكدمول بمنطقة قريضة بولاية جنوب دارفور، وفقًا للمتحدث باسم حركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير.

وقال الناير، في البيان، الذي تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "ارتكبت قوات حكومة الخرطوم صباح ومساء الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، مجزرة بشعة بحق المواطنين العزل بمنطقة قريضة بإستهدافهم داخل منازلهم بدعاوى منع لبس الكدمول".

وأشار إلى أن الحملة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، جرى فيها إحراق عدد من المنازل والمزارع المملوكة لمواطنين بالمنطقة.

وأضاف: "إن حركةتحرير السودان تشجب وتدين هذه الجريمة النكراء بأغلظ عبارات الشجب والإدانة".

وحمل الناير الحكومة الانتقالية والحكومة المحلية في جنوب دارفور المسؤولية عمّا ترتب عليه هذه الأحداث.



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