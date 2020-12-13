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(تحرير السودان): قوات من الدعم السريع هاجمت بلدة (دوري) في جبل مرة

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الخرطوم 13 ديسمبر 2020- اتهمت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور قوات الدعم السريع بشن هجوم على احد المواقع الخاضعة لسيطرة الحركة في منطقة جبل مرة بدارفور.

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موقع يخضع لسيطرة حركة تحرير السودان في جبل مرة

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة وليد محمد أبكر في بيان وصل "سودان تربيون" الأحد إن مليشيات من الدعم السريع وبعض معاونيها هاجمت يوم السبت منطقة دوري مستغلين الخيول والجمال ومرتدين زيا مدنيا بغرض التمويه والصاق الاتهام بالمجتمع المحلي.

وأكد المتحدث أن الهجوم جرى تخطيطه وتنفيذه من قوات الدعم السريع عاونتهم مجموعة ذا النون الذي انضم حديثا للدعم السريع.

وأضاف" أشرف قائد مليشيا الدعم السريع بمنطقة أم القرى النمير جاد الله، على تنفيذ هذا الهجوم من ثلاثة محاور بهدف السيطرة على المنطقة".

وأوضح وليد أن قواتهم رصدت كل التحركات والترتيبات التي استبقت الهجوم ونجحت في افشال المخطط.

وتابع "استطاعت قواتنا إلحاق الهزيمة بالمجموعة المعتدية وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفرّت بقاياها الى منطقة جبرة التي تسيطر القوات الحكومية".

وقال المتحدث باسم قوات حركة تحرير السودان إن مقتل القائد برمة حمدان في المعركة يدلل أكثر على تورط مليشيات الدعم السريع في الهجوم.

وأفاد أن الاعتداء على (دوري) يعد الرابع على مناطق سيطرت الحركة منذ شهر نوفمبر الماضي، وعده بمثابة إعلان حرب صريح على الحركة، مشددا على ان قواتهم لن تقف مكتوف الايدي وسترد على أي هجوم.

وحمل أبكر حكومة الخرطوم وقوات الدعم السريع كامل المسؤولية حيال تطور الأوضاع في دارفور وانزلاقها الى الحرب بسبب الاعتداءات التي تنفذها القوات الحكومية.



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