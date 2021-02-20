 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 20 شباط (فبراير) 2021

تحرير 21 إثيوبي بينهم فتيات من عصابة للاتجار بالبشر شرق السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 55.4 كيلوبايت
بعض الرهائن المحررين من قبضة عصابة تجار البشر بكسلا..الأحد 18 نوفمبر 2018

الخرطوم 20 فبراير 2021 - افتكت قوات الشرطة بولاية القضارف، شرقي السودان، 21 إثيوبي بينهم 10 فتيات من عصابة للاتجار بالبشر.

وتنشط عصابات في حدود السودان الشرقية المحاذية لإثيوبيا، في تجارة البشر، على الرغم من الاشتباكات العسكرية بين قوات البلدين، في عمليات تقول الخرطوم إنها تهدف إلى استرداد مساحات محتلة.

وقال مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء صابر الله جابو فضل السيد، في تصريح صحفي، السبت: "نجح فريق ميداني من شرطة محلية القلابات الغربية في تحرير 12 إثيوبي من ضحايا الإتجار بالبشر".

وتحركت قوة مشتركة من تشكيلات الشرطة إلى منطقة ود ضعيف، بعد وصول معلومات عن العملية.

وأوقفت القوة المشتركة سيارة من طراز "برادو" كانت تقل 21 إثيوبي بينهم 10 فتيات، ومن ثم تحريرهم.

والقت الشرطة القبض على سائق السيارة واثنين من المتهمين، قيّدت ضدهم إجراءات قانونية، كما جرى حجز السيارة.

وتعمل قوات الشرطة، إضافة إلى قوات الدعم السريع، على مكافحة تجارة البشر والهجرة غير الشرعية في المناطق الحدودية للسودان مع الدول الأخرى.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في مكتبة المصوَّرات بالخرطوم.. جنوب السُّودان.. انتفاض مواطني المناطق المقفولة (1 -6) 2021-02-19 14:50:57 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk في يوم 11 تموز (يوليو) 2011م أعلن شعب جنوب السُّودان عن ميلاد دولته في احتفال عظيم، وذلك بعد نضالٍ سياسي وعسكري وثقافي واجتماعي امتدَّ أكثر من أربع حقب عجاف. حال أهل (...)

الأمير عثمان دقنة عاشق سواكن حلمٌ لم يتحقق، أسئلةٌ وقليلٌ من الإجابات (1 – 2) 2021-02-17 18:40:27 بقلم : ياسر عرمان كتابات في حب وإحياء روابط الوطنية السودانية: كانت رحلة الأمير عثمان دقنة ومشاركته في قيادة الثورة المهدية في إحدى جوانبها المهمة تجسيداً حياً لروابط الوطنية السودانية وهذه المقالة مهداة إلى الدكتور طه (...)

فروق وفروق 2021-02-14 23:26:18 بقلم : محمد عتيق يومياً تتأكد أهمية السودان في موازين الجوار الإقليمي والدولي كما قيمته في عيون وأفئدة ذويه من بنات وأبناء هذا الجيل .. والفرق بين الأهمية والقيمة هو الفرق في عالم اليوم من حولنا وبين الجيل السوداني الجديد (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.