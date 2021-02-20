تحرير 21 إثيوبي بينهم فتيات من عصابة للاتجار بالبشر شرق السودان

بعض الرهائن المحررين من قبضة عصابة تجار البشر بكسلا..الأحد 18 نوفمبر 2018

الخرطوم 20 فبراير 2021 - افتكت قوات الشرطة بولاية القضارف، شرقي السودان، 21 إثيوبي بينهم 10 فتيات من عصابة للاتجار بالبشر.

وتنشط عصابات في حدود السودان الشرقية المحاذية لإثيوبيا، في تجارة البشر، على الرغم من الاشتباكات العسكرية بين قوات البلدين، في عمليات تقول الخرطوم إنها تهدف إلى استرداد مساحات محتلة.

وقال مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء صابر الله جابو فضل السيد، في تصريح صحفي، السبت: "نجح فريق ميداني من شرطة محلية القلابات الغربية في تحرير 12 إثيوبي من ضحايا الإتجار بالبشر".

وتحركت قوة مشتركة من تشكيلات الشرطة إلى منطقة ود ضعيف، بعد وصول معلومات عن العملية.

وأوقفت القوة المشتركة سيارة من طراز "برادو" كانت تقل 21 إثيوبي بينهم 10 فتيات، ومن ثم تحريرهم.

والقت الشرطة القبض على سائق السيارة واثنين من المتهمين، قيّدت ضدهم إجراءات قانونية، كما جرى حجز السيارة.

وتعمل قوات الشرطة، إضافة إلى قوات الدعم السريع، على مكافحة تجارة البشر والهجرة غير الشرعية في المناطق الحدودية للسودان مع الدول الأخرى.