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تحسن سعر صرف الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية

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الخرطوم 20 أكتوبر 2020- استعاد الجنيه السوداني بعضا من تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية بعد ساعات من تعهد الرئيس الأميركي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب قريباً.

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رزم من العملة السودانية (أب)

وشهدت الأسواق الموازية حالة من الارتباك و تذبذب فى أسعار العملات الأجنبية لكن صبت في خواتيمها على ارتفاع ملحوظ لقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ" سودان تربيون" فإنه جرى تداول الدولار الواحد الثلاثاء مابين 245،240،235 جنيها، مقارنة بـ 265 ليوم الإثنين فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 64 جنيها والدرهم الإماراتي 66 جنيها وبلغ سعر البيع لليورو 285 جنيهاً.

وارجع المتعاملون تذبذب أسعار العملات الأجنبية إلى تعهد الرئيس الأمريكي برفع السودان من القائمة الامريكية للإرهاب والذى انعكس على أحجام التجار عن عمليات البيع والشراء الا للمبالغ الصغيرة التى لاتزيد عن نحو ألف دولار.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون إن الأسواق الموازية شهدت ارتباكاً في الأسعار مع الوعود الأميركية ما ادى الى تحسن ملحوظ فى المعروض من العملات الأجنبية مقارنة بالاياَم الماضية.

وتوقع المتعاملون استمرار تراجع سعر صرف العملات خلال الأيام المقبله حال رفع السودان رسميا من القائمة السوداء.

والاثنين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع السودان من قائمة الإرهاب عقب سداد الحكومة الانتقالية فى السودان تعويضات الضحايا الأمريكيين البالغه 335 مليون دولار.



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