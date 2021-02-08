 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 8 شباط (فبراير) 2021

تحسن طفيف للعملة المحلية في السودان مقابل النقد الأجنبي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 8 فبراير 2021- سجل الجنيه السوداني الإثنين تحسناً طفيفا مقابل العملات الأجنبية بعد تراجع نسبي في الطلب مقارنة بالإسبوعين الأخيرين.

JPEG - 30.4 كيلوبايت
رزم من العملة السودانية (أب)

وتواجه العملة المحلية في السودان منذ أشهر انهياراً ادى الى زيادة غير مسبوقة في كافة اسعار السلع الضرورية والخدمات.

وبحسب متعاملون تحدثوا لـ “سودان تربيون" الاثنين فإنه جرى تداول بيع الدولار الواحد بـ 400 جنيها مقارنة بـ 411 جنيهاً يوم الأحد فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 103 جنيهات والدرهم الاماراتي 102جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 460 جنيها

وعزا المتعاملون التحسن الطفيف إلى تراجع حدة المضاربات وسط التجار مع قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة إلى جانب انخفاض الطلب مقارنة بالأيام الماضية.

وقال أحد رجال الأعمال مفضلا عدم ذكر اسمه لـ "سودان تربيون" إن التحسن الحالي في الجنيه يستفيد منه تجار العملة ولا علاقة له باي إجراءات اقتصادية وإنما استجابة لتراجع حدة المضاربات متوقعا عودة الجنيه إلى التراجع خلال الأيام المقبلة حال ارتفاع الطلب.

والاسبوع الماضي قالت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي إن السودان يخطط لتعويم سعر الصرف لكن ينتظر الحصول على احتياطات كافية من النقد الأجنبي لتنفيذ هذه الخطة.

ويقول مراقبون اقتصاديون ومصرفيون انه حال تحرير سعر الصرف فى ظل ضعف الاحتياطات من النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي فإن سعر الجنيه ينفلت إلى مستويات غير مسبوقة ما سيؤدي إلى تفاقم المعاناة بالارتفاع المستمر في كافة اسعار السلع الضرورية والخدمات.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

فلننظر للداخل أيضاً 2021-02-07 22:39:45 بقلم : محمد عتيق تضج حياتنا كل يوم بأخبار تتحدث عن تطور جديد في صفوف أعداء الثورة (عند المكون العسكري/اللجنة الأمنية ، أو خبر من أوساط الفلول الزواحف..الخ.. مثلاً) ، نتداول مثل هذه الأخبار وكأننا اكتشفنا شيئاً جديداً (...)

الوصفة الملغومة 2021-02-06 23:52:33 بقلم : خالد التيجاني النور (1) في 28 يناير 2021 نشر صندوق النقد الدولي على موقعه مقالاً بالغ الأهمية، اشترك في كتابه أربعة من كبار الاقتصاديين في الصندوق على رأسهم فيتور غاسبار مدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، (...)

التسوية السياسية الفريضة الغائبة وحياة الإمام (5 – 6) 2021-02-02 23:30:49 بقلم : ياسر عرمان (1) بعد ثورة ديسمبر لا نريدُ ثورةً أخرى، ولا انقلاباً آخر، نريدُ تسويةً سياسيةً تفتحُ الطريق نحو بناءِ سودانٍ جديد. (2) الإمام الصادق أطول السياسيين باعاً في تقلُّبات وصراعات الحياة السياسية (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.