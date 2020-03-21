تدابير احترازية لتفادي (كورونا) في 70 سوق للتعدين التقليدي بـ 14 ولاية سودانية

الخرطوم 21 مارس 2020- بدأت الإدارة العامة للتعدين التقليدي بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية " الذراع الفني والرقابي لقطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين" وضع التدابير الاحترازية لتفادي انتشار فايروس كورونا بمناطق التعدين بالبلاد والتي تبلغ 70 سوقا في 14 ولاية.

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وأكد مدير الإدارة العامة للتعدين التقليدي عبد الله شم أن مناطق التعدين التقليدي تشهد حراكًا كبيرًا من آلاف المعدنين خاصة في الأسواق الحدودية مع مصر وإريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى

وأعلن طبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والتعدين عدم تسجيل حالة إصابة حتى الآن بمناطق التعدين.

وأعرب شم عن مخاوفه من انتقال الوباء للأسواق الحدودية والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من الأجانب، مبينا استباق الإدارة العامة للتعدين التقليدي بإرسال خطاب لإدارة الوبائيات بوزارة الصحة بجاهزية الإدارة لإتباع تعليمات وزارة الصحة.

وأضاف أن الإدارة طلبت فعليا الإعانة من وزارة الصحة لاتخاذ التدابير الاحترازية بمناطق التعدين.

وكشف المسؤول عن قيام مكاتب إدارة البيئة والسلامة للشركة السودانية للموارد المعدنية في الولايات كافة بحملات التوعية عبر المنشورات والرسائل الصوتية في أوساط المعدنين، بالإضافة إلى وجود سيارات الإسعاف المنتشرة بأسواق التعدين لتأمين سلامة المعدنين.