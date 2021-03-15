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تداول ملايين الدولارات في المصارف السودانية

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بنك الخرطوم

الخرطوم 14 مارس 2021- كشفت مصادر مصرفية موثوقة لـ" سودان تربيون" عن ارتفاع حجم التحويلات لدى المصارف بشكل لافت في أعقاب توحيد الحكومة الانتقالية لسعر الصرف.

وتشهد الأسواق الموازية حالة من الاستقرار للعملة المحلية حيث جرى بيع الدولار بواقع 380 جنيها بينما حدد بنك السودان المركزي سعر البيع للدولار بواقع 51. 380 والشراء 379.56 جنيها ليوم الأحد.

وأكدت المصادر أن غالب الأموال المتداولة في المصارف تأتي من مبيعات النقد الأجنبي إلى جانب التحويلات من السعودية وبعض دول الخليج.

ونوهت إلى أن حجم التحويلات تتراوح ما بين 400 الي 650 ألف دولار يوميا على الأقل فيما يصل حجم مبيعات النقد الأجنبي لدى المصارف لحوالي 200 ألف دولار يوميا.

وفى الأثناء كشف بنك الخرطوم في صفحته الرسمية في فيسبوك الأحد عن تحقيق 63 مليون دولار في الفترة من 21 فبراير وحتى 11مارس.

والشهر الماضي أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.



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