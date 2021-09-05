 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 5 أيلول (سبتمبر) 2021

تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة السودانية والقطرية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 31.8 كيلوبايت
قادة االجيشين السوداني والقطري خلال اجتماع مشترك في الدوحة 31 أغسطس 2021 (سودان تربيون)

الخرطوم 5 سبتمبر 2021- انهى رئيس هيئة أركن الجيش السوداني محادثات مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية في الدوحة الأسبوع الماضي بحثت تعزيز العلاقات الثنائية بين الجيشين.

وقالت تقارير صحفية السبت إن الجيشين السوداني والقطري سيجريان تدريبات عسكرية مشتركة في المستقبل القريب.

وجاء هذا الإعلان بعد عودة رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، السبت، من الدوحة حيث أجرى محادثات مع مسؤولين عسكريين قطريين.

وقالت بيان عن الإعلام العسكري إن الحسين "اختتم زيارة ناجحة لدولة قطر".

وذكر البيان أن رئيس الأركان دعا نظيره القطري لحضور التدريبات العسكرية المشتركة التي ستجري في السودان قريبا، وأشاد بنتائج الزيارة، دون مزيد من التفاصيل.

وبحث الحسين، والفريق غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الثلاثاء الماضي ، سبل تعزيز العلاقات بين الجيشين.

وبناءً على اتفاقية تعاون عسكري، أجرى الجيشان نحو ثماني مناورات عسكرية في منطقة البحر الأحمر.

وفي مايو من العام الماضي نفذ الجيشان تدريبات عسكرية في منطقة جبيت، وقبلها في ديسمبر من العام 2019، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اختتام تمرين "سيف الحق 6" المشترك مع السودان بولاية البحر الأحمر.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قيود الماضي ورهان المستقبل 2021-09-05 18:25:38 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق نفهم ، بل من الطبيعي ، بعد ثورة ديسمبر الجسورة ، أن نجد المجتمع السوداني وقد انقسم انقساماً حاداً بين مجموعتين : أقلية ضئيلة تمثل أركان النظام الساقط من الإسلامويين وحلفاءهم ، والثانية هي معسكر (...)

غناء الزنق، أو القونات: ما له، وما عليه! 2021-09-04 18:42:46 صلاح شعيب استشرى منذ حين نوع من الغناء الجديد في الوسط الفني مشابها لطقس الراب الأميركي الذي خلق ذات الجدل الذي يثيره السودانيون الآن حول شكل هذا الغناء، وتركيبته اللحنية، وموضوعاته، أو لغته الشعرية. وبمثلما أن الطبقة (...)

قضايا الثورة والثورة المضادة 2021-09-04 17:21:35 ياسر عرمان إني أرى تحت الرماد وميضُ فلولٍ وانقضاضٌ على الثورة: (قضايا الثورة والثورة المضادة مادةٌ كنتُ أنشرها طوال أيام الثورة وبعد نجاحها، وهي تمثل رأيي الشخصي بالكامل فقط لا غير؛ ولا تُصرف في أي بنكٍ آخر باسم أي شخصٍ (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.