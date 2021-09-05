تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة السودانية والقطرية

قادة االجيشين السوداني والقطري خلال اجتماع مشترك في الدوحة 31 أغسطس 2021 (سودان تربيون)

الخرطوم 5 سبتمبر 2021- انهى رئيس هيئة أركن الجيش السوداني محادثات مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية في الدوحة الأسبوع الماضي بحثت تعزيز العلاقات الثنائية بين الجيشين.

وقالت تقارير صحفية السبت إن الجيشين السوداني والقطري سيجريان تدريبات عسكرية مشتركة في المستقبل القريب.

وجاء هذا الإعلان بعد عودة رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، السبت، من الدوحة حيث أجرى محادثات مع مسؤولين عسكريين قطريين.

وقالت بيان عن الإعلام العسكري إن الحسين "اختتم زيارة ناجحة لدولة قطر".

وذكر البيان أن رئيس الأركان دعا نظيره القطري لحضور التدريبات العسكرية المشتركة التي ستجري في السودان قريبا، وأشاد بنتائج الزيارة، دون مزيد من التفاصيل.

وبحث الحسين، والفريق غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الثلاثاء الماضي ، سبل تعزيز العلاقات بين الجيشين.

وبناءً على اتفاقية تعاون عسكري، أجرى الجيشان نحو ثماني مناورات عسكرية في منطقة البحر الأحمر.

وفي مايو من العام الماضي نفذ الجيشان تدريبات عسكرية في منطقة جبيت، وقبلها في ديسمبر من العام 2019، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اختتام تمرين "سيف الحق 6" المشترك مع السودان بولاية البحر الأحمر.