تدشين برنامج دعم الاسر السودانية ( ثمرات) بولاية غرب دارفور

الخرطوم 28 مارس 2021- قال وزير المالية في السودان ن برنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية من أهم أعمدة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتفاقمت تأثيراتها بسبب جائحة كورونا.

جبريل ابراهيم

ودشنت وزارة المالية الاحد برنامج دعم الأسر السودانية "ثمرات" بولاية غرب دارفور بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والتحول الرقمي وبمشاركة برنامج الغذاء العالمي (WFP).

ويعد " ثمرات" أحد برامج الحكومية الانتقالية للمساعدة في رفع قدرات المواطن المعيشية.

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم طبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته "سودان تربيون" انهم يعولون كثيرا على الدور الأساسي لحكومات الولايات والشركاء في برنامج الغذاء العالمي والشركاء الاخرين في انجاح البرنامج بتثقيف وتنوير المواطنين بأهمية البرنامج وكيفية الاستفادة من هذه التحاويل في مشاريع إنتاجية تسهم في تنمية وتطوير المجتمعات والارتقاء بالعيش الكريم

ويستهدف برنامج ثمرات جميع ولايات السودان ابتداء بأربعة ولايات: الخرطوم، غرب دارفور، البحر الأحمر وولاية كسلا كمرحلة اولي تليها ثمانية ولايات أخرى يتم تحديدها لاحقا.

بدوره قال وزير التنمية الاجتماعية احمد آدم أن برنامج ثمرات يساهم في تحسين الامن الغذائي، الصحة، تمكين النساء وتحقيق السلم الاجتماعي

وأضاف المسؤول ان بناء السلام الشامل والمستدام وتنمية المجتمعات الريفية وخفض الفقر، وتمكين النساء والشباب، من أهم أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة.

ويعتمد برنامج ثمرات على الرقم الوطني كمستند اساسي لتسجيل افراد الأسرة في البرنامج للحصول على الدعم المالي الشهري البالغ خمس دولارات للفرد.

ويتم استلام التحويل النقدي الشهري للأسر عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتعددة بالإضافة اليات اخرى تستخدم في المناطق التي لا تتوفر بها دفع الإلكترونية او خدمات اتصال.