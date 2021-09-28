تدني انتاج السكر في السودان إلى 250 ألف طن خلال الموسم الحالي

الخرطوم 28 سبتمبر 2021- أقرت وزارة الصناعة السودانية بتدني إنتاج السكر في الموسم الجاري إلى 250 ألف طن بدلًا عن 427 ألف طن.

مصنع النيل الابيض للسكر بالدويم (رويترز)

وظلت شركة سكر كنانة تنتج السكر لقرابة 40 عامًا، وتمتلك مساحة زراعية تبلغ 165 ألف فدان مخصصة لزراعة قصب السكر.

وَقال تقرير صادر عن وزارة الصناعة موجه لمنصة أصحاب العمل إن شركة سكر كنانة بحاجة إلى 130 مليون دولار لإعادة تأهيلها، وأقرت بتدني إنتاج السكر في الموسم الجاري إلى 250 ألف طن بدلًا عن 427 ألف طن.

وأوضح التقرير إن المبلغ المطلوب لإعادة سكر كنانة يبلغ 130 مليون دولار.

وأشار إلى أن طاقة إنتاج شركة كنانة من السكر تبلغ 400 ألف طن ومن الإعلاف 44.2 ألف طن ومن الإيثانول 60 مليون لتر، إضافة إلى إنتاج مشروع الدواجن بـ 4 ملايين كيلو لحوم.

وتحدث التقرير عن مشروع جديد للاستفادة من مادة “الفيناس” عبر معالجتها والاستفادة منها اقتصاديًا، حيث يمكن إنتاج 90 ألف متر مكعب من البايو غاز، وهو يعادل 40 طن من الوقود يوميًا بما يكفي لتشغيل مصنع الإيثانول.

وأشار إلى إنه ضمن المشاريع التابعة لكنانة هو مشروع توسعة إنتاج الدواجن عبر تحويل مواد الطاقة كربوهيدرات إلى لحوم، وأن سعة المشروع تبلغ 2.500.000 كيلو من اللحوم و50 مليون بيضة، إضافة إلى مشروع إنشاء حظائر لاستيعاب 10 ألف رأس ضمن خطة تسمين العجول.

وتزرع الشركة، وفقًا للتقرير، ألف فدان مانجو في إطار مشروع الفاكهة، ويجري العمل لزراعة ألف فدان قريب فروت وألف فدان موز.

وشدَّد التقرير، على أن مشروع محطة كنانة للصادرات الزراعية بالبحر الأحمر؛ يهدف إلى رفع كفاءة عمليات المناولة والقدرة الاستيعابية والتخزينية بالميناء؛ للمساهمة في زيادة الصادر القومي من السكر والمحاصيل النقدية، وتقليل تكلفة عمليات المناولة.

ويضم مشروع محطة كنانة مستودعات؛ لتخزين 90 ألف طن متري من السكر السائل و30 ألف طن متري من السكر المُعبأ و90 ألف طن متري من صوامع الغلال.