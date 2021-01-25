تدني مريع للعملة السودانية والدولار يسجل 310 جنيهات

الخرطوم 25 يناير 2021 ـ واصل الجنيه السوداني رحلة تهاويه المريع أمام سلة العملات الأجنبية مع ارتفاع سقف المضاربات وشح المعروض من العملات في وقت تراجعت فيه الحملات الأمنية على تجار العملة.
- الدولار الامريكي
وتشهد الأسواق الموازية للعملات حالة من الفوضى والانفلات لسعر الصرف ما أدى الى زيادة أسعار كافة السلع بنحو غير مسبوق.
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لسودان تربيون فإنه جرى تداول الدولار الواحد يوم الاثنين بـ 307 و310 جنيه مقارنة بـ 305 جنيهات أمس الأحد، بينما سجل سعر البيع للريال السعودي 83 جنيها والدرهم الإماراتي 84 جنيها.
وأطلقت السلطات حملات أمنية الأحد على تجار العملة وسط الخرطوم قبل أن تتراجع اليوم بحسب شهود عيان في المكان.
وأرجع متعاملون انخفاض الجنية إلى زيادة حدة المضاربات من قبل تجار العملة متزامنة مع زيادة الطلب وشح المعروض.
وقال أحد المتعاملين لسودان تربيون الاثنين إن السوق الموازي تشهد حالة طلب كبيرة هذه الأيام ما أدى الى تدني قيمة الجنيه وأضاف أن بعض التجار يحجمون عن عمليات البيع انتظارا لتحقيق مزيد من الأرباح مع توالي انخفاض أسعار العملة المحلية.
في الأثناء انعكس انخفاض الجنية على ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع ما فاقم من معاناة المواطنين المعيشية.
وتشهد عدد من المناطق في الخرطوم مظاهرات لليوم الثالث منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
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