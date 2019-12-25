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تراجع طفيف في أسعار الدولار وحملة اعتقالات واسعة تطال التجار

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الخرطوم 25 ديسمبر 2019- تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي على نحو طفيف في تعاملات الأربعاء بينما نفذت قوات نظامية بزي مدني حملات اعتقالات وسط التجار المنتشرين بقلب العاصمة السودانية.

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رزم من الدولارات

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ "سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار تراجع إلى ٨٧ جنيها مقارنة بـ 90 جنيه ليوم الثلاثاء، فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي ٠ ٢٣،٢ جنيها مقابل ٢٣،٤٠ جنيها للدرهم الاماراتي فيما تراجع سعر البيع لليورو إلى ٩٨جنيها بعد ان تجاوز المائة بقليل قبل يومين.

وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات إلى إطلاق السلطات حملات أمنية على تجار العملة فضلا عن زيادة المعروض من العملات الأجنبية خلال اليوم الأربعاء.

ورصدت "سودان تربيون" اقتياد عدد كبير من التجار من وسط السوق العربي بالخرطوم على يد عناصر أمنية بزي مدني.

وقال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ "سودان تربيون" إن تراجع الدولار بدأ حتى قبل حملات السلطات على التجار.

ورجح أن يكون السبب ما تم تداوله من أنباء بشأن بدء شركة تعدين تصدير كميات من الذهب والتوقعات بدخول نقد أجنبي لتغطية عمليات الاستيراد.

وتوقع التاجر عودة أسعار الدولار للارتفاع مجددا لكن لفت الى أن التراجع أيضا محتمل حال زيادة المعروض من النقد.



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